S&P Dow Jones lanza un índice de criptomonedas que combina tokens y acciones vinculadas al sector

S&P Dow Jones lanzó el S&P Digital Markets 50, un nuevo índice que combina criptomonedas y acciones del sector cripto para reflejar la integración de los activos digitales.

El lanzamiento podría abrir la puerta al desarrollo de nuevos productos financieros. Depositphotos

El S&P Dow Jones Indices, la firma responsable del emblemático S&P 500, presentó un nuevo índice enfocado en el ecosistema cripto: el S&P Digital Markets 50, compuesto por 15 criptomonedas y 35 acciones de empresas relacionadas con los activos digitales que cotizan en el mercado estadounidense.

Según informó la compañía, el objetivo del nuevo indicador es reflejar de forma diversificada el desempeño del mercado cripto, integrando tanto tokens como compañías del sector financiero y tecnológico. Cada activo tendrá una ponderación máxima del 5%, con el fin de evitar concentraciones excesivas.

mercado eeuu wall street El objetivo del nuevo indicador es reflejar de forma diversificada el desempeño del mercado Depositphotos

Qué criptomonedas incluiría este índice El índice incluye criptomonedas con una capitalización de mercado superior a los u$s300 millones y empresas con valuaciones de al menos u$s100 millones. Aunque S&P no reveló aún la composición completa, fuentes del mercado confirmaron la presencia de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) y Binance Coin (BNB), además de acciones como Coinbase (COIN) y MicroStrategy (MSTR).

El lanzamiento refuerza la integración del mercado cripto con las finanzas tradicionales, al ofrecer una referencia más sólida para inversores institucionales y gestores de fondos. “El crecimiento sostenido de los activos digitales los ha llevado de ocupar un papel marginal a uno bien establecido dentro del sistema financiero”, señaló el director de productos de S&P Dow Jones.

Si bien el S&P Digital Markets 50 no es directamente invertible, el lanzamiento podría abrir la puerta al desarrollo de nuevos productos financieros. De hecho, se trabaja en una versión tokenizada del índice que permitiría invertir en él de manera directa, con un lanzamiento previsto para fines de 2025.