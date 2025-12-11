Clave para el mundo cripto: la exchange europea Nexo compró Buenbit y establece su base regional en Buenos Aires Por Juan Marcos Pollio + Seguir en









Una vez aprobada la transacción por la Comisión Nacional de Valores, Nexo tendrá acceso a los mercados de Argentina, Perú y México. La novedad llega en un contexto de fuerte adopción de criptomonedas en América Latina.

Entre 2022 y 2025, América Latina procesó casi u$s1,5 billones en transacciones con criptomonedas.

Sobre el cierre de un año cargado de novedades para el ecosistema cripto local, la plataforma de activos digitales Nexo adquirió a la fintech local Buenbit. De esta manera, la exchange de origen europeo ubicará su base regional en Buenos Aires, que será la punta de lanza en su expansión en América Latina, uno de los mercados más prometedores para la industria de las criptomonedas a nivel mundial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La finalización de la transacción, cuyo monto aún es confidencial, está sujeta a las aprobaciones regulatorias de la Comisión Nacional de Valores (CNV). "Con el registro de Buenbit ante la CNV, Nexo obtiene exposición total a uno de los mercados de activos digitales más activos del mundo", destacaron desde la exchange con sede en Suiza.

En este sentido, destacaron que "Buenos Aires se convertirá en el nuevo hub latinoamericano de Nexo", debido a que este movimiento "fortalece la presencia regional de la compañía en Argentina, Perú y México, y posiciona a la ciudad como un centro estratégico para el desarrollo de productos, compliance y operaciones regionales".

Las novedades que se vienen En diálogo con Ámbito, Antoni Trenchev, cofundador de Nexo, explicó que Buenbit "combina el cumplimiento normativo, la experiencia local y una base de usuarios informados". Además, destacó que "sus operaciones bajo el marco del PSAV (Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales) de la CNV, junto con la sólida confianza en la marca y más de un millón de usuarios", la convirtieron en "un socio natural para la estrategia a largo plazo de Nexo en la región".

Por su parte, Federico Ogue, CEO de Buenbit, explicó a este medio que la adquisición les proporciona "la escala, los recursos y la estabilidad a largo plazo" necesarias para su alcanzar su "misión": "Ayudar a los latinoamericanos a ahorrar e invertir mejor". Aclaró que la plataforma "seguirá funcionando como de costumbre y los clientes seguirán utilizando la aplicación tal y como lo hacen hoy en día". Además, "sus cuentas, saldos y transacciones permanecerán exactamente igual".

Y ahondó: "A medida que Buenbit y Nexo colaboren internamente, los clientes empezarán a ver nuevas funciones y mejoras en el futuro, que siempre se comunicarán con claridad y antelación. Con el tiempo, los clientes tendrán acceso a: productos de ahorro de mayor rendimiento, créditos respaldados por criptomonedas, una lista más amplia de activos y herramientas de negociación, productos estructurados, futuros y beneficios por fidelidad". La penetración de las criptomonedas en la región La novedad llega en un contexto de fuerte adopción cripto en la región. Entre 2022 y 2025, América Latina procesó casi u$s1,5 billones en transacciones. Solo Argentina representó u$s93.900 millones, según el último reporte de Chainalysis, Geography of Cryptocurrency. Se trata del segundo mercado latinoamericano en importancia, solo por detrás de Brasil, que ostenta u$s318.000 millones. Por su parte, México y Perú registraron un volumen por u$s71.200 millones y u$s28.000 millones, respectivamente. "Nos estamos expandiendo a los mercados con los mayores volúmenes de transacciones cripto de América Latina, lo que subraya la relevancia estratégica de la región para nuestros planes a largo plazo", destacó Trenchev. Sobre ese punto, remarcó que "Argentina ha sido históricamente un terreno fértil para la innovación fintech". Si bien no brindó un número preciso sobre a qué cuota del mercado local aspiran a ocupar en el mercado cripto local, afirmó que con sus "soluciones innovadoras tienen el potencial de crecer exponencialmente en los próximos 12 meses".