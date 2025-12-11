Creó una criptomoneda como parodia y terminó convirtiéndose en un referente: quién es Billy Markus + Seguir en









Lo que empezó como un chiste, terminó posicionando un activo entre lo más codiciado del sector financiero.

Empezó como un meme y terminó siendo una de las criptomonedas más compradas. Imagen: Freepik

En un mundo dominado por criptomonedas y activos financieros digitales, las historias de éxito suelen asociarse con promesas de riqueza rápida, inversiones agresivas y apuestas tecnológicas. Pero ocasionalmente surge un caso diferente: una idea impulsada por humor y comunidad, que crece hasta convertirse en fenómeno mundial.

Este es el caso de Billy Markus, el cofundador de Dogecoin, quien transformó un meme en una criptomoneda global. Su broma digital terminó resonando con miles de usuarios en internet. Pasó de ser una sátira a uno de los criptoactivos más conocidos del mundo, un símbolo de cultura online y comunidad. Markus se convirtió, indirectamente, en una figura clave en la historia cripto, abriendo paso a lo que hoy llamamos “meme-coins”.

Dogecoin La meme coin que le podría haber hecho ganar millones de dólares a su fundador. Imagen: Decrypto La historia de Billy Markus y Dogecoin Billy Markus nació en 1983 en Portland, Oregon. Desde joven mostró interés por la programación y la tecnología, lo que lo llevó a trabajar como ingeniero de software en IBM. En diciembre de 2013, su amigo (Jackson Palmer) compró el dominio dogecoin.com como una broma basada en el popular meme del perro “Doge”. Markus, al verlo, decidió convertir la idea en algo real: en unas pocas horas programó el código de Dogecoin, utilizando como base tecnologías previas de criptomonedas.

Lo que empezó como un chiste se transformó en una comunidad entusiasta. Dogecoin, con su tono humorístico y su enfoque accesible, atrajo usuarios que utilizaban la moneda para micro-transacciones, propinas ("tips"), donaciones caritativas y proyectos comunitarios, un contraste con otras criptomonedas más “serias”.

A pesar de alejarse: el patrimonio de Markus A diferencia de muchos fundadores de criptomonedas, Billy Markus no se volvió multimillonario con su creación. Vendió la mayoría de sus Dogecoin en 2015, antes de que la moneda explotara en popularidad, por aproximadamente USD 10.000, justo lo suficiente para comprarse un auto usado.

Según estimaciones recientes, su patrimonio ronda cerca de USD 1 millón en 2025. Pero su legado no se mide en dólares: Markus representa una visión distinta: la del humor, la comunidad y la naturaleza imprevisible del mundo cripto. Aunque abandonó activamente el proyecto, su aporte cambió para siempre la forma en que muchas personas ven las criptomonedas. Su historia, más que una cuestión de riqueza, es un recordatorio de que a veces las ideas más improbables pueden dejar una huella duradera.

