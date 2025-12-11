Bitcoin retrocede a u$s90.000 tras un recorte de tasas con opiniones divididas dentro de la Fed + Seguir en









A pesar del tan esperado recorte de 25 puntos básicos, algunos representantes del banco central estadounidense generaron incertidumbre en el mercado.

Bajan las expectativas en el mercado cripto tras la incertidumbre por parte de la Fed. Kaboompics.com

El mercado de las criptomonedas opera bajo una tendencia bajista, con Bitcoin (BTC) cayendo 2% hasta u$s90.265, según Binance. Y es que las expectativas de un rebote por parte de la principal criptodivisa se vieron nubladas por la perspectiva cautelosa que brindaron algunos miembros de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Por su parte, Ethereum (ETH) también retrocede, 3,3% hacia los u$s3.197, mientras que las altcoins anotan caídas generalizadas. Ripple (XRP) baja 2,4%, BNB pierde 2% y Solana (Sol) cae un 4%.

Embed La Fed desacelera el optimismo por el crecimiento de Bitcoin Como ya se había anticipado, la Fed aplicó un recorte de 25 puntos básicos en la jornada del miércoles, el tercero de este año, situando el tipo de interés de referencia de los fondos federales en un rango del 3,50% al 3,75%. Sin embargo, la reacción de Bitcoin —escaló rápidamente a u$s93.000 pero cayó de la misma forma hacia los u$s90.000— se debe al mensaje detrás de la acción.

Y es que dentro de la junta, varios representantes disintieron, con algunos en contra de la reducción y otros a favor de un recorte más profundo, de hasta 50 puntos básicos. Esta división provocó incertidumbre dentro del banco central estadounidense sobre el futuro de la inflación y el mercado laboral, lo que impactó de forma negativa en la confianza de los inversores.

En este marco, su presidente, Jerome Powell, dijo que la Fed seguiría "dependiendo de los datos" y enfatizó que la política monetaria "no sigue un curso predeterminado". De esta forma, las actualizaciones trazaron recortes de tipos previstos para 2026, aunque se tratará de un ajuste más lento de lo que esperaba el mercado. Bitcoin, al igual que el resto de criptodivisas, se favorecería de una trayectoria de flexibilización sostenida.

Al mismo tiempo, los nervios generalizados porque las inversiones en el rubro de inteligencia artificial no logren rentabilidad también pusieron presión en la principal criptomoneda. En ese sentido, su caída coincidió con el debilitamiento de las acciones tecnológicas después de que la empresa estadounidense de servicios en la nube Oracle presentara unas previsiones de beneficios e ingresos por debajo de lo esperado y señalara un mayor gasto de capital en infraestructura de IA, lo que sugiere que los desembolsos tecnológicos no se están traduciendo rápidamente en beneficios.

Temas Bitcoin

Criptomonedas