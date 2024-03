Rally de bonos en dólares: el AL30 superó los u$s50 y el riesgo país quebró un nuevo mínimo de 30 meses

En ese contexto, el riesgo país bajó 2,9% hasta los 1.535 puntos, nuevo mínimo desde septiembre de 2021.

El avance de los bonos argentinos estuvo vinculada "a la continuidad del mayor apetito inversor, entusiasmados por la `hoja de ruta` económica que se está llevando adelante a pesar de los tironeos políticos", comentó a Ámbito el economista Gustavo Ber. En concreto, en el mercado crece la expectativa de que podría haber avances en las próximas semanas para acelerar en la salida del cepo cambiario (léase conseguir los famosos u$s15.000 millones para destrabar las restricciones en el MULC).

La semana pasada el Senado rechazó un megadecreto (DNU) que desregula la economía, aunque el mismo sigue vigente hasta su próximo tratamiento en la Cámara de Diputados. Este revés fue rápidamente digerido por el mercado, que siguió poniendo la lupa en las cuentas fiscales.

A favor de la mejora macroeconómica, aunque con serios riesgos en lo social por la alta pobreza e indigencia que sufren los argentinos, existe una menor presión cambiaria de la mano de una firme liquidación de divisas del rubro agropecuario, lo que le permitió el BCRA superar recientemente la compra de 10.000 millones de dólares para sus golpeadas reservas netas.

El Gobierno acaba de informar un inusual superávit fiscal en el primer bimestre del año. "Por un lado, el mercado tomó muy bien el resultado financiero del mes de febrero y desde ese día empezó a subir", sostuvo a este medio Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment.

Y, por otro lado, "la semana pasada, la baja de la tasa de interés fue muy importante (del 100% al 80% TNA). Entonces ahora los inversores están buscando otras alternativas de inversión, y ya por lo menos no tenés al dólar bajando todos los días, que hacía que el minorista viera caer su resultado a diario en pesos. Entonces ahora los inversores se animan de vuelta a recomprar acciones, y bonos, para tomar más riesgo", agregó.

Lucas Decaud, analista de Renta Fija de Grupo IEB, destacó el hecho de que los bonos hard dollar hayan alcanzado “niveles máximos desde la reestructuración de Guzmán. Lo que se observa como un punto positivo y una muestra de confianza en los nuevos rumbos". “El mercado pagó para ver, por un lado, y los primeros resultados tanto en materia fiscal como cambiaria y monetaria fueron buenos en los primeros tres meses del Gobierno de Milei, llevando los bonos a paridades récords”, agregó Decoud.

Desde Delphos Investment, asimismo, observan que los bonos con menor duración hasta ahora tienen un beta mayor, "cosa que podría ir de la mano con una normalización en la curva". Y resaltaron que "en caso de potenciales subas en los precios que lleven a rendimientos acordes a otros países emergentes con similar calificación, podríamos suponer curvas de países que consideramos pares, por sus movimientos similares. Algunos países que consideramos hoy comparables son: Egipto, Nigeria, Angola, Ecuador y Pakistán, entre otros. Dejando de lado Ecuador, que tiene una curva similar a la nuestra, los demás países tienen curvas con pendiente levemente positiva. Si asumimos que vamos a curvas como las mencionadas previamente, en todos los casos los de mayor upside son los vencimientos 2030 y 2035, dependiendo del caso".

Bonos en dólares favorecidos por contexto global, a la espera de la Fed

En el plano internacional, ayudaron a los bonos soberanos el clima de mayor apetito al riesgo, que desembocó en un nuevo récord para el S&P 500, a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal este miércoles. El índice Dow Jones ganó 0,83% a 39.110,76 puntos, el tecnológico Nasdaq 0,39% a 16.166,79 unidades, y el S&P 500 0,56% a 5.178,51 puntos, un nuevo máximo.

La Fed publicará un comunicado a las 15 hs. (de Argentina) y su presidente, Jerome Powell, dará una conferencia de prensa treinta minutos más tarde. Los inversores esperan un dato en particular: el gráfico que presenta las estimaciones de evolución de las tasas de interés, que puede arrojar indicios sobre cuántas veces prevén recortar las tasas en 2024 y 2025 los miembros del FOMC, el comité de política monetaria del banco central.

El mercado no descarta que este año haya dos recortes y no tres como se esperaba a fines del año pasado, toda vez que la inflación ganó fuerza y se ubicó en 3,2% a 12 meses en febrero según el índice de precios al consumo (IPC). "No esperamos un recorte inmediato de las tasas pero el FOMC presentará indicios sobre la continuación del programa" de política monetaria, resumió Chris Low, de FHN Financial.

En el resto del mundo, el Banco de Japón (BoJ, central) subió, por primera vez en 17 años, su tasa de referencia, sacándola del territorio negativo en el que se encontraba desde 2017. Ahora el rango es de 0 a 0,1%.

Bonos en pesos: cómo operaron hoy, martes 19 de marzo

En el segmento de pesos, los soberanos dollar-linked operaron mixtos, subiendo en ambos extremos de la curva pero cayendo en el tramo medio.

En tanto, los bonos duales se alzaron 0,2% en el tramo corto pero cayeron 0,5% promedio en el tramo largo de la curva.

Finalmente, el segmento CER sigue acomodando su curva, y operó sin tendencia definida. "Se siguen destacando los boncer cero cupón originados del canje (que subieron 2% en promedio), mientras que se vieron ajustes en algunos nombres puntuales (lo peor pasó por el TZX27 que cayó 5%)", señalaron desde SBS.

S&P Merval y ADRs

La bolsa porteña extendió su racha positiva este martes, aunque hacia el cierre de la jornada se moderaron sus ganancias.

El índice S&P Merval ganó un 0,5%, luego de enlazar una mejora del 8,2% en las anteriores dos sesiones, cerca de su récord nominal en pesos de 1.134.440,11 puntos anotado a inicio de febrero.

En el panel líder, las acciones que más subieron fueron las de Mirgor (+15,1%), Ternium (+8,2%), y Aluar (+8,1%). En tanto, los papeles que más bajaron fueron los de BYMA (-3,5%); Transportadora de Gas del Norte (-2,3%), y banco BBVA (-1,8%).

Acciones argentinas en Wall Street

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Nueva York terminaron dispares, con bajas encabezadas por Cresud (-3%); Despegar (-2,9%) y Galicia (-1,7%).

En tanto, las que más subieron fueron los activos de Supervielle (+2,2%), Ternium (+1,9%) y Vista (+1,7%).