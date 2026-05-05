Loma Negra presentó un balance con mejoras significativas y sus acciones volaron en Wall Street

La cementera mostró una recuperación operativa en el arranque de 2026, con mayor rentabilidad y una mejora en sus retios financieros. Sus acciones reaccionaron con fuertes subas ante señales incipientes de rebote para la construcción.

Loma Negra presentó resultados del primer trimestre con mejoras en rentabilidad, margen EBITDA y ganancia neta, mientras sus acciones reaccionaron con fuertes subas en el Merval y Wall Street.

Loma Negra presentó su balance del primer trimestre de 2026 con una mejora significativa en sus principales indicadores. Tras la publicación de los resultados, las acciones subieron 6,7% en pesos y los ADR avanzaron 7,8% en Wall Street .

La compañía informó ingresos netos por $218.739 millones , equivalentes a u$s149 millones , con un crecimiento interanual de 1,1% , mientras que la utilidad neta trepó 44,2% hasta $40.627 millones . El EBITDA ajustado en dólares creció 11,5% interanual , a u$s45 millones , con un margen de 24,9%, lo que representa 94 puntos básicos más que en 2025 y la mejor performance marginal desde el cuarto trimestre de 2024.

De esta forma, el balance marcó un cambio de tendencia frente a trimestres previos , atravesados por menor volumen, presión sobre márgenes y una recuperación más lenta que la esperada en una coyuntura económica local desfavorable.

En cemento, cal y mampostería , los ingresos crecieron 0,8% interanual y los volúmenes avanzaron 1,8% , impulsados por el despacho a granel, asociado a proyectos de mayor escala, obras públicas y demanda de productores de hormigón. En cambio, el cemento en bolsa siguió bajo presión por una demanda minorista más cautelosa , aunque marzo mostró una dinámica más favorable.

El CEO Sergio Faifman remarcó que la empresa inició el año con “expectativas renovadas” , aunque reconoció que los volúmenes de la industria estuvieron “relativamente débiles” por una salida más lenta de la estacionalidad de verano . “ Marzo mostró un nivel de actividad más alentador , lo que permitió cerrar el trimestre con una nota positiva”, señaló. También destacó “ mejoras en márgenes y en generación de EBITDA por tonelada , tanto en términos secuenciales como interanuales”.

La mejora de la rentabilidad se apoyó en disciplina de costos, eficiencia operativa y una administración más ajustada de gastos. El CFO Marcos Gradin explicó que los ingresos revirtieron la tendencia de caídas previas, principalmente por cemento y el segmento ferroviario. El margen bruto se ubicó en 26,1%, con una baja leve de 37 puntos básicos interanual, pero con una mejora trimestral de 256 puntos básicos. Los gastos comerciales y administrativos cayeron 3,9% y representaron el 11,1% de las ventas.

En el detalle por segmentos, el hormigón aumentó 14% sus volúmenes, apoyado en desarrollos logísticos, proyectos residenciales y obra pública en Santa Fe, aunque sus ingresos cayeron 1,9% por presión de precios.

La ganancia neta atribuible a los accionistas alcanzó $41.000 millones, frente a $28.500 millones del primer trimestre de 2025. Según Gradin, la mejora respondió a mayores ganancias financieras y mejor desempeño operativo, parcialmente compensados por más impuesto a las ganancias.

A su vez, la compañía registró una ganancia financiera neta de $32.400 millones, favorecida por la apreciación del peso sobre pasivos en dólares. En paralelo, la deuda neta cerró en $259.407 millones, o u$s186 millones, con una relación deuda neta/EBITDA ajustado de 1,3 veces.

cemento-construccion El repunte de marzo permitió compensar un inicio de año débil para la industria cementera y apuntaló la mejora de márgenes de Loma Negra en el primer trimestre.

El contexto macro sigue siendo mixto

Gradin recordó que el EMAE cayó 2,1% interanual en febrero, con bajas más fuertes en industria y comercio. Sin embargo, la construcción exhibió mayor resiliencia, con el ISAC (Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción) cayendo 0,7% en febrero, pero acumuló una suba de 0,3% en el primer bimestre. A la vez, los despachos de cemento repuntaron 11% interanual en marzo.

De esta forma, a pesar de un balance financiero relativamente positivo, los analistas pusieron el foco en la sostenibilidad de la mejora de márgenes. Ante una consulta de Andrés Cardoney, del Citi, sobre el segundo trimestre, Gradin respondió que el desempeño “no fue una sorpresa” para la compañía. “Venimos trabajando muy fuerte en la gestión de costos y con una estrategia consistente de precios y mercado. Esperamos mantener estos niveles de márgenes o incluso mejorarlos un poco más” afirmó.

Hacia 2026, la empresa mantiene una visión “cautelosamente optimista”. En esa línea, Faifman sostuvo que la baja y estabilización de las tasas, junto con un menor sesgo contractivo de la política monetaria, deberían favorecer la recuperación del crédito y la actividad.

También mencionó como motores de mediano plazo la inversión en infraestructura, el déficit habitacional, las concesiones viales y el ciclo de construcción. En el año de su centenario, Loma Negra apuesta a capturar una recuperación gradual, apoyada en una plataforma operativa más eficiente.