Elon Musk enfrenta una demanda de exempleados de Tesla por despido masivo

Piden el estatus de acción colectiva para todos los exempleados de Tesla en todo Estados Unidos que fueron despedidos en mayo o junio sin previo aviso. "Tesla se limitó a notificar a los empleados que sus despidos serían efectivos de inmediato", según la demanda.

Elon Musk, la persona más rica del mundo, dijo a principios de este mes que tenía un "súper mal presentimiento" sobre la economía y que Tesla necesitaba recortar el personal en aproximadamente un 10%. Más de 20 personas que se identifican como empleados de Tesla dijeron que habían sido despedidos o que se les había retirado su puesto de trabajo este mes.

La acción presentada por John Lynch y Daxton Hartsfield, que fueron despedidos el 10 de junio y el 15 de junio, respectivamente, tiene como objetivo obtener el pago y los beneficios sociales para el período de notificación de 60 días. "Es bastante chocante que Tesla viole descaradamente la ley laboral federal despidiendo a tantos trabajadores sin dar el aviso requerido", dijo a Reuters Shannon Liss-Riordan, una abogada que representa a los trabajadores.

Liss-Riordan dijo que Tesla está ofreciendo a algunos empleados solo una semana de indemnización, y añadió que está preparando una moción de emergencia ante un tribunal para tratar de bloquear a Tesla en su intento de despedir empleados a cambio de sólo una semana de indemnización.

Musk relativizó la medida de sus ex empleados por considerarla "trivial". "No le demos demasiada importancia a una demanda preventiva que no tiene fundamento", dijo en el Foro Económico de Qatar organizado por Bloomberg.

"Parece que cualquier cosa relacionada con Tesla recibe muchos clics, ya sea trivial o significativa. Yo pondría esa demanda a la que se refiere en la categoría de trivial".