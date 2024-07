Tras pagos de vencimientos por u$s1.600 millones, preocupa el futuro de los dólares del BCRA

En analista dijo que el país "tiene que juntar muchísimos dólares, que no está claro de dónde los va a sacar". Y es que, si bien cayeron mucho las importaciones en el último tiempo, producto de la recesión y de que muchos empresarios, aprovechando los manejos que se podían hacer con el gobierno anterior, se sobrestokearon y no tienen la necesidad de reponer tanta mercadería, no están ingresando muchos dólares de la soja este año.