Vacaciones 2025: cuáles son las mejores alternativas para pagar los consumos en el exterior

Para la economista Elena Alonso , conviene comprar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito y, si se tiene una caja de ahorro en dólares, pagar el consumo con dólares . "En el caso que no se cuente con una cuenta en dólares, entonces conviene llevar los dólares al país donde vayas y cambiar los dólares. En el caso de Chile o Brasil conviene pagar con PIX y con alguna billetera virtual o aplicación que te haga un buen cambio", agregó.

Al respecto indicó que existen web en el cuál te notifican que app argentina te da el mejor cambio y así poder pagar con una billetera virtual a través de QR en cualquier lugar de Brasil en Chile . "Lo que no conviene es pagar con pesos los consumos en dólares realizados con tarjera porque se le suma el impuesto del 30% que te queda un dólar cerca de $1.400 cuando el dólar MEP está $1.200 aprox", cerró.

Para hacerlo hay que tener una cuenta comitente en un broker, o mismo en la entidad bancaria. Cuando se selecciona comprar dólar MEP, automáticamente se realizará la compra del bono AL30 y su posterior venta como AL30D al siguiente día hábil luego del Parking queda el monto resultante.

"Una vez que el dólar MEP se encuentra en la cuenta bancaria, y para continuar con el pago de dólares de la tarjeta de crédito, el usuario debe pedir el stop debit [solicitarle a la entidad financiera que no aplique el débito automático]. Luego, se debe pagar el saldo de la tarjeta en dólares con dólares. Y listo, así de sencillo se puede pagar los gastos en el exterior de la mejor manera, ahorrando los impuestos en pesos. Importante, el pago se debe hacer entre la fecha de cierre de la tarjeta y el vencimiento, no antes ni después", aclararon desde IOL invertir on line