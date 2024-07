Vacaciones de invierno en el exterior: dólar tarjeta o blue, ¿cómo conviene pagar tras la disparada cambiaria?

En este contexto, ¿qué hacer con los gastos en dólares? Christian Buteler, analista financiero, en charla con Ámbito, opinó: "El dólar tarjeta y el blue están a $35 de diferencia y el paralelo viene subiendo fuerte. Si vos te vas de vacaciones y pagás con la tarjeta de crédito, el gasto te viene al mes siguiente. Yo hoy pagaría todo con tarjeta y cuando me llegue el resumen, me fijo si me conviene pagar con el dólar tarjeta, el blue o el MEP".