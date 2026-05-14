Qué bonos tienen mayor potencial para aprovechar una baja del riesgo país

Los especialistas de la city recomendaron algunos bonos soberanos hard dólar de larga duración para ganar si el riesgo país se encamina a los 400 puntos.

El riesgo país argentino bajó en el inicio de mayo gracias a la suba de precios de los bonos soberanos . Y, de cara al futuro, los especialistas de la city creen que el índice elaborado por J.P. Morgan podría marcar nuevos mínimos de mediano plazo. En este marco, la pregunta de los inversores es clara: ¿qué activos de renta fija comprar para aprovechar la tendencia?

En las últimas jornadas, el riesgo país retrocedió y llegó a ubicarse por debajo de los 500 puntos . Aunque luego rebotó ligeramente, el rango sigue siendo el más bajo desde enero. Este jueves, se ubica en 510 puntos básicos. Además, la métrica ya está a 65% de distancia de los casi 1.500 puntos registrados durante el tercer trimestre de 2025.

La mejora fue impulsada por la actualización crediticia positiva del país por parte de Fitch , una de las principales calificadoras de riesgo.

Específicamente, Fitch Ratings elevó la nota de la Argentina a B- (categoría considerada “altamente especulativa”) desde CCC+ (riesgo crediticio sustancial), llevando al país nuevamente a niveles de calificación similares a los de 2018 y manteniendo una perspectiva estable.

"La mejora relativa de Argentina se vio favorecida por el regreso de emisiones soberanas y corporativas en la región (como Ecuador y Bolivia) a tasas considerablemente inferiores al riesgo argentino, reforzando la idea de que el mercado todavía percibe espacio para compresión adicional si el programa logra sostener consistencia macro", comentaron desde Criteria .

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Ante la situación, el mercado se mantuvo más optimista que nunca y comenzó a proyectar nuevas bajas. "Esperamos que el riesgo país de Argentina comprima por debajo de los 400 puntos básicos hacia fin de año, acercándose a niveles de pares como Ecuador y Egipto", relató Javier Casabal, economista en Adcap Grupo Financiero.

Para el ejecutivo, a los precios actuales, esto implicaría un potencial de suba de aproximadamente entre 13% y 18% para los bonos hard dólar de mayor duración, aunque con una probabilidad de concreción mucho más alta que anteriormente.

Qué bonos tienen mayor potencial

Por este motivo, la recomendación general es apostar por títulos soberanos de largo plazo. "Si esta dinámica continúa hacia la zona de 400/450 puntos de riesgo país, los bonos soberanos con mayor potencial de upside serían el Bonar 2035 (AL35) y el Global 2041 (GD41)", sostuvo Justina Gedikian, analista de bonos en Cohen Aliados Financieros.

De acuerdo a su análisis, el AL35 capturaría el mayor potencial de ganancia por dos vías: por un lado, se beneficiaría de la compresión general del riesgo país; por otro, el spread por legislación también tendería a achicarse a medida que los inversores dejen de exigir tanto premio por tratarse de ley local.

En tanto, el GD41 también ofrece un recorrido atractivo. Ante una compresión del riesgo país hasta los 400 puntos, se estiman retornos potenciales de entre 5,4% y 5,6% para este bono.