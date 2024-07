Vacaciones de invierno: magia y teatro en un solo show

P.: ¿Cómo surgió la propuesta de combinar teatro con magia?

H.P.: La producción quería el espectáculo de magia que había funcionado muy bien el año pasado y por eso quisieron sumarle algo más. Charlando con los magos descubrimos que el teatro y magia no son muy habitués así que se trata de una muy buena oportunidad para ver como entrelazarlos.

IMG-20240708-WA0014 (1).jpg Héctor Presa, emblemático director de teatro para chicos, dirige "Mash up".

P.: ¿Cómo sigue La galera, el teatro emblema para la primera infancia?

H.P.: Goza de muy buena salud, lleva ya 45 años y seguimos recibiendo y yendo a escuelas a presentar obras. Tenemos público cautivo, tres generaciones que han visto a la Galera y es un placer renovar la cartelera y público. La gente se acerca a ver qué hay poque conoce el espacio y nosotros intentamos responder con renovación de espectáculos. Priorizamos los espectáculos con buenas historias, estructuras y buenos actores.

P.: ¿Cómo son los chicos hoy en relación a como eran cuando empezaste con el teatro para chicos?

H.P.: Cambiaron mucho pero no tanto. Están mas informados, hay un desarrollo de su conocimiento mayor, con acceso a más información pero donde no han cambiado es en la capacidad de asombro, la sorpresa, el encantamiento que produce ver una obra de teatro. Eso que sucede entre el que está sobre el escenario y el espectador hace que sea un vinculo que pese a que pasaron 45 años sigue estando vigente y nos permite seguir dialogando y trabajando con muchas de las mismas armas de siempre. Siguen convenciendo a los chicos los buenos argumentos, la intriga, el humor, la sorpresa y tratando de llegar a la emoción, uno de los más hermosos sentimientos a los que podemos aspirar desde el escenario.

P.: ¿Y como somos los adultos hoy en relación a la era pre redes sociales y pospandemia?

H.P.: El caso de los adultos es más complicado, estamos más complicados. Hay una imagen habitual que vemos no solo en teatro: ver a los chicos divertidos y a los adultos con la mirada en el teléfono. Aún en espectáculos y lo vemos en los docentes, muy habitualmente, hasta hemos modificado nuestro mensaje de sala que siempre fue el mismo, el de apagar los celulares, y le agregamos ahora el pedido de no usar teléfonos durante las funciones. Algo que parece obvio pero no lo es. En la pospandemia registro un tiempo de atención menor, como una moda de pasar de una cosa a otra rápidamente sin profundizar. Tratamos desde el teatro que eso no suceda en nuestras obras, intentamos brindar un espectáculo que haga pensar, disfrutar y emocionar.