República Democrática del Congo confirmó sus 26 convocados al Mundial 2026 con toque europeo + Agregar ámbito en









El equipo africano cuenta con cinco jugadores de la Ligue 1, cuatro de la Premier League y dos de La Liga.

Los congoleños festejando la clasificación

Sebastien Desabre dio a conocer a los 26 convocados a la selección de República Democrática del Congo para hacer historia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en donde compartirá el Grupo K con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

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Entre sus figuras se destacan: Aaron Wan-Bissaka, el lateral del West Ham que se nacionalizó congoleño a mediados de 2025 para poder disputar las eliminatorias; Axel Tuanzebe, Defensor del Burnley que metió el gol agónico frente a Jamaica en el tiempo extra de la final del repechaje Intercontinental para meterse en la fase de grupos del Mundial; Yoanne Wissa, delantero del Newcastle que estuvo 4 meses de baja por una lesión de rodilla; Chancel Mbemba, defensor del Lille, capitán y referente de la selección congoleña, y Cédric Bakambu, delantero del Betis, que si anota dos goles en este Mundial se consagrará como el máximo artillero en la historia de la selección africana.

Tuanzebe Congo Cuando fue la última vez que jugaron un mundial La última vez que jugaron un Mundial fue hace 52 años, en Alemania 1974 en donde lo hicieron bajo el nombre de Zaire, debido a que estaban atravesando un golpe de Estado comandado por el general Mobutu, que declaró bajo su campaña Authenticité (Africanización) que se llamarían de esa forma, cambiando también el nombre del emblemático Río Congo por el Río Zaire. Mobutu antes de la cita mundialista les regaló una casa, un auto y unas vacaciones para ellos y sus familias en los Estados Unidos. Por lo que una buena actuación en el torneo les permitiría convertirse en leyendas del país.

Finalmente, los africanos fueron el hazmerreír de esa Copa del Mundo. Los simpatizantes que asistían al estadio decían que los jugadores no se sabían las reglas del deporte, debido a que en el partido por la tercera fecha, frente al Brasil de Jairzinho, Rivelino, Valdomiro y compañía, Ilunga Mwepu, defensor zairense, decidió ir a patear la pelota a balón parado a favor del conjunto brasileño próximo a ejecutarse y los rivales no entendían lo que estaba sucediendo. Además de esa jugada poco seria, en el banco estaban los jugadores fumando, sacándole toda la importancia del partido que estaban jugando.

Embed - World Cup Legends - 1974 Zaire's Mwepu Llunga's Free Kick vs Brazil

El fixture de República Democrática del Congo en el Mundial 2026 Los congoleños se sienten en el grupo de la muerte, pero saben que una buena actuación y la esperanza de quedar como uno de los mejores terceros, los hará ser el orgullo de una nación que no juega el Mundial hace 52 años Vs Portugal. Miércoles 17 de junio a las 14 horas en Texas, Estados Unidos. Vs Colombia. Martes 23 de junio a las 23 horas en Guadalajara, México Vs Uzbekistán. Sabado 27 de junio a las 20:30 horas, en Atlanta, Estados Unidos