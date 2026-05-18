El heredero de millones que esperó 64 años para poder respirar: la emocionante historia de Jorge Bacardí

El empresario gozaba de una enorme fortuna, pero muchos problemas de salud. En su peor momento, una tragedia se convirtió en la salvación del heredero del imperio.

Pese a su mal estado de salud, encontró la manera de salir adelante y buscó retribuir el gesto que le salvó la vida.

No siempre tener garantizada una fortuna de millones de dólares significa llevar una vida fácil. Hay quienes, pese a tener un patrimonio enorme, enfrentan problemas de salud que no les permiten disfrutarlo con plenitud, por lo que su esperanza de vida se ve reducida sin importar la cantidad de dinero que tengan en sus cuentas .

Jorge Bacardí vivió rodeado de lujos, pero con una afección que lo limitó siempre y lo mantuvo en riesgo durante mucho tiempo. Cuando la solución llegó a su vida, no solo aprovechó el tiempo para hacer todo lo que antes no podía: también tuvo un gesto enorme con la persona que lo salvó y con su familia. Además, inspiró una historia que llegó a las pantallas de todo el mundo.

Jorge Bacardí fue uno de los herederos de la familia detrás del ron Bacardí , una compañía con más de un siglo de historia y presencia global. Ese apellido lo ubicó desde joven cerca de una fortuna construida por varias generaciones, aunque su vida estuvo lejos de parecerse a una historia simple de lujo y comodidad.

El empresario tuvo un enorme gesto después de que su vida fuera salvada.

De adulto, heredó cientos de millones vinculados al negocio familiar . La riqueza le permitió vivir entre Bahamas y Estados Unidos, rodeado de bienes de alto valor, pero durante buena parte de su vida hubo algo que el dinero no podía resolver: sus problemas respiratorios .

Desde chico, los médicos le diagnosticaron fibrosis quística y le dieron pronósticos muy duros. Primero le dijeron que no viviría más allá de los 12 años. Después, que no llegaría a los 40. Bacardí superó esos límites, aunque siempre con una salud frágil y una vida condicionada por la falta de aire.

El diagnóstico correcto llegó recién a finales de la década de 1990. No tenía fibrosis quística, sino discinesia ciliar primaria, una enfermedad genética poco común que afecta el funcionamiento de los cilios, unas estructuras muy pequeñas que ayudan a mover la mucosidad en las vías respiratorias. Cuando no funcionan bien, se acumulan secreciones, infecciones y obstrucciones.

Esa explicación llegó tarde, pero ayudó a entender lo que había pasado durante décadas. Bacardí no había vivido enfermo por una simple debilidad pulmonar, sino por una condición crónica que no tenía cura y que, con el tiempo, lo dejó cada vez más dependiente del oxígeno.

Bacardí El hombre heredó la empresa de bebidas reconocida mundialmente. Bacardí

Un diagnóstico equivocado y un trasplante milagroso

A comienzos de sus sesenta, la situación de Bacardí era crítica. Llevaba años en lista de espera para un trasplante doble de pulmón, necesitaba oxígeno durante las 24 horas y cada día dependía más de una ayuda externa para respirar con normalidad.

La oportunidad llegó en 2008, a partir de una tragedia ocurrida lejos de su casa. Christopher Gregory, un estudiante de segundo año de la Universidad Loyola de Nueva Orleans, sufrió un aneurisma cerebral y fue trasladado de urgencia al hospital. Sus padres y sus hermanos viajaron rápidamente para acompañarlo, pero los médicos les informaron que era muy poco probable que sobreviviera.

Christopher murió el 27 de marzo de 2008, a los 19 años. Tres años antes se había registrado como donante de órganos al obtener su licencia de conducir. Esa decisión permitió que sus córneas fueran trasplantadas a dos personas y que sus órganos ayudaran a cinco pacientes más.

Bacardí fue uno de ellos. Cuando recibió la noticia de que había pulmones disponibles, estaba en las Bahamas y viajó de inmediato al hospital en Jacksonville, Florida. Llegó en un vuelo de apenas 50 minutos, en una carrera contra el tiempo que podía cambiarle la vida.

La cirugía duró siete horas. Tenía 64 años y llevaba décadas respirando con dificultad, pero 24 horas después del trasplante ya podía hacerlo por su cuenta. Lo más fuerte no fue solo que respirara sin asistencia, sino que respiraba mejor de lo que había respirado en toda su vida.

El agradecimiento de Bacardí con la familia de Christopher Gregory

Durante el primer año posterior a la cirugía, Bacardí no sabía quién había sido su donante. Lo llamaba “Gabriel”, en referencia al arcángel, como una manera de ponerle nombre a una persona desconocida que le había dado una segunda oportunidad.

Cuando finalmente supo que los pulmones eran de Christopher Gregory, viajó a Baltimore para conocer a sus padres y a sus hermanos. Ese encuentro no quedó solo en una reunión privada. Bacardí y su esposa, Leslie, querían hacer algo que estuviera a la altura de lo que habían recibido.

De esa decisión nació la Casa de Cuidados Gabriel, en la Clínica Mayo de Jacksonville, el mismo hospital donde se realizó el trasplante. Jorge y Leslie donaron u$s13.5 millones para abrir un espacio destinado a pacientes y familias que necesitaban acompañamiento durante tratamientos complejos.

La relación con la familia Gregory continuó después de esa donación. Bacardí pudo vivir 12 años más con pulmones sanos por primera vez, jugar al tenis, ir de pesca y mantener un vínculo con quienes habían tomado una decisión generosa en medio de una pérdida enorme.

Junto a Leslie también siguió apoyando a la Clínica Mayo. En 2014, el matrimonio realizó otra donación importante para crear el Fondo Jorge y Leslie Bacardí para la Medicina Regenerativa, en honor al doctor César A. Keller, uno de los médicos que lo había atendido antes del trasplante.

Embed - 2 HEARTS Official Trailer (2020) Jacob Elordi, Tiera Skovbye

La historia que inspiró una película

La historia de Christopher Gregory y Jorge Bacardí llegó primero a un libro escrito por Eric Gregory, el padre de Christopher. Allí contó la vida de su hijo, su decisión de ser donante y el impacto que tuvo esa elección en distintas personas.

Ese relato fue adaptado en la película “2 Hearts”, conocida en español como “2 corazones”. La producción tomó como base la conexión entre ambas familias y el trasplante que le permitió al empresario respirar sin asistencia después de décadas de problemas pulmonares.

Jorge Bacardí murió el 23 de septiembre de 2020 en su casa de las Bahamas. Su historia quedó ligada a una fortuna familiar enorme, pero también al gesto de un joven donante que permitió salvar varias vidas.