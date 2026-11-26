David Correa da Fonseca fue arrestado en Río de Janeiro por una investigación que también incluye cargos por intento de homicidio y obstrucción de la justicia.

David Correa da Fonseca, conocido como DVD, fue detenido durante una práctica de Vasco da Gama en Río de Janeiro.

El delantero David Correa da Fonseca , de 31 años y jugador del Vasco da Gama, fue detenido este jueves mientras entrenaba con su equipo en Río de Janeiro, Brasil. El futbolista, conocido como DVD, está acusado de participar en una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armas , en una causa que también investiga un intento de homicidio y maniobras para obstruir a la Justicia.

El operativo se realizó a las 10:40 (hora local) en el Centro de Entrenamiento Moacyr Barbosa , ubicado en el barrio de Jacarepaguá, en la zona oeste de la ciudad. Participaron agentes de las policías civiles de Río de Janeiro y de Espírito Santo. Según informó O Globo, las autoridades ingresaron al predio y trasladaron al jugador escoltado hasta el estacionamiento del complejo.

La orden de prisión preventiva fue emitida por Cristina Eller Pimenta Bernardo , jueza del 5° Juzgado Criminal de Serra, en la región metropolitana de Vitória, Espírito Santo. La magistrada consideró que la detención era necesaria para garantizar el orden público y, especialmente, para proteger la producción de pruebas durante el desarrollo de la investigación.

La resolución judicial también alcanzó a Hayner William Monjardim Cordeiro , lateral derecho del Vila Nova, cuyo pase pertenece al Santos. Los dos futbolistas fueron arrestados en procedimientos simultáneos realizados en Río de Janeiro y Goiás.

La Justicia investiga un supuesto ofrecimiento de 5.000 reales a un familiar de una víctima de intento de homicidio.

Uno de los principales elementos que impulsaron las detenciones fue la sospecha de que ambos jugadores habían intentado comprar el silencio de testigos vinculados con la causa. La Justicia tomó en cuenta mensajes recuperados del teléfono celular de Correa da Fonseca, intercambiados durante julio, además de dos declaraciones realizadas ante la Policía el pasado 6 de noviembre.

La acusación por un intento de homicidio

Uno de los testimonios incorporados al expediente corresponde a una persona que fue víctima de una tentativa de homicidio atribuida a otros sospechosos de la misma investigación. Según su declaración, mientras permanecía internada, el delantero de Vasco da Gama habría ofrecido dinero a su hermana para que dejara de señalar a uno de los involucrados.

El monto mencionado fue de 5.000 reales, equivalentes a unos 872 dólares al cambio actual. Sin embargo, la defensa del futbolista cuestionó esa versión y sostuvo que, en una declaración anterior, la propia víctima había negado que hubiera existido ese ofrecimiento.

Los antecedentes del futbolista en la investigación

El nombre de David Correa da Fonseca ya había aparecido en el expediente meses antes de su arresto. El 31 de agosto, durante la denominada Operación "A Tropa", efectivos de la Policía Civil de Espírito Santo realizaron allanamientos en su vivienda, ubicada en el barrio de Barra da Tijuca, y en las instalaciones de entrenamiento del Vasco da Gama.

En aquel procedimiento, las autoridades secuestraron dos teléfonos celulares del jugador, que posteriormente aportaron información para avanzar con la investigación sobre la presunta organización dedicada al tráfico de estupefacientes y armamento.

Además, el 29 de octubre, la jueza Cristina Eller Pimenta Bernardo había rechazado un primer pedido de prisión preventiva contra el delantero. En esa oportunidad, le había ordenado entregar su pasaporte. Sin embargo, la aparición de nuevos mensajes y los testimonios incorporados el 6 de noviembre modificaron el escenario judicial y derivaron en la decisión de detenerlo.

Qué dijo la Policía Civil de Espírito Santo

A través de un comunicado, la Policía Civil de Espírito Santo (PCES) confirmó que los arrestos forman parte de la segunda fase del operativo. El procedimiento contó con la colaboración del Departamento Especializado de Homicidios y Protección a la Persona (DEHPP) y de la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro (PCERJ).

Por su parte, Correa da Fonseca negó ante la Justicia cualquier vínculo con el tráfico de drogas y armas, aunque reconoció que conoce a personas de Espírito Santo relacionadas con la investigación.

El futbolista, oriundo de Serra, tiene 31 años y permanece detenido mientras avanza el proceso judicial. La causa continúa abierta y las autoridades buscan determinar el alcance de la presunta estructura criminal y la participación de los distintos involucrados.