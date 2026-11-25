Keila Daiana da Costa permanece desaparecida tras las inundaciones que afectaron a la ciudad brasileña de Ubatuba. Los investigadores sospechan que la pareja fue arrastrada por la crecida de un río.

Los equipos de rescate de Ubatuba , una ciudad brasileña ubicada a unos 300 kilómetros al sur de Río de Janeiro , buscan intensamente a Keila Daiana da Costa , una joven argentina que desapareció durante el fuerte temporal que azotó la región. Su pareja, Enzo Antônio , de 30 años , fue encontrada sin vida el lunes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La principal hipótesis de los investigadores indica que ambos circulaban en una motocicleta por el puente de Casanga cuando fueron sorprendidos por la crecida del río Indaiá , cuyo desborde provocó inundaciones en diferentes sectores de la localidad.

Según informó el medio brasileño G1 Globo , un testigo escuchó gritos de auxilio en medio de las intensas precipitaciones, pero la fuerza de la corriente y el volumen del agua le impidieron intervenir. Posteriormente, las autoridades localizaron la motocicleta semisumergida en el río.

El lunes, los rescatistas encontraron el cuerpo de Enzo en las inmediaciones del puente de Casanga, donde actualmente se concentran las tareas de búsqueda de la argentina. El hallazgo se produjo el mismo día en que el joven habría cumplido 31 años.

De acuerdo con la información policial, Enzo sería quien conducía la motocicleta arrastrada por la corriente. Si bien los investigadores sospechan que Keila viajaba como acompañante, todavía no existe una confirmación oficial sobre su presencia en el vehículo . El operativo de búsqueda se extiende a lo largo del río Indaiá, hasta su desembocadura en el mar.

El temporal causó destrozos en Brasil. BR2

Quién era Enzo Antônio, el novio de la argentina desaparecida en Brasil

Enzo Antônio era un hombre trans que residía desde hace varios años en Ubatuba, trabajaba en una pizzería y colaboró activamente en la crianza de uno de sus sobrinos.

Precisamente, fue su sobrino, Gabriel Alexandre, quien debió reconocer el cuerpo. En declaraciones a TV Vanguarda, recordó la estrecha relación que mantuvo con su tío durante toda su vida.

“Él fue como un padre para mí. Me crió desde que nací, desde que supe quién soy”, expresó. Además, aseguró que “siempre vivirá en el corazón de todos los que lo conocieron”.

Un fuerte temporal provocó inundaciones y evacuaciones en Ubatuba

Entre la noche del domingo 22 y la madrugada del lunes, la ciudad brasileña registró casi 172 milímetros de lluvia en apenas tres horas, según informó el gobierno municipal. Las precipitaciones provocaron el desborde de ríos, inundaciones, caída de árboles y deslizamientos de tierra.

Los barrios de Sesmaria, Vila Rezende, Taquaral, Angelim e Itamambuca estuvieron entre los más perjudicados, junto con las áreas próximas a los ríos Indaiá y Ressaca.

En Sesmaria, la crecida de un curso de agua afectó numerosas viviendas y obligó a una pareja y a sus dos hijos a abandonar su hogar para refugiarse en la casa de familiares.

Una situación similar se registró en Vila Rezende, donde Protección Civil desplegó un equipo con una embarcación para evacuar a los vecinos de las zonas inundadas. En tanto, en Taquaral, las autoridades acondicionaron una escuela como refugio temporal para los damnificados.

Las consecuencias del temporal también alcanzaron al sistema educativo. La Escuela Municipal Altimira, en Itaguá; la Escuela Municipal João Alexandre, en Sesmaria; y el Centro de Educación Infantil Alba, en Taquaral, suspendieron las clases durante el lunes.

Asimismo, las autoridades interrumpieron las evaluaciones correspondientes al Sistema de Evaluación de la Educación Básica del Estado de São Paulo (SARESP) en los establecimientos afectados.

Las intensas lluvias también ocasionaron un deslizamiento de tierra en la Estrada da Fortaleza, que provocó daños en la red eléctrica. Por otra parte, la caída de un árbol en las cercanías de Prumirim obligó a cerrar preventivamente la carretera Rio-Santos (BR-101).

A estos incidentes se sumaron otro deslizamiento en el acceso a Ponta Grossa y numerosos anegamientos en calles y avenidas de la ciudad.

Durante la mañana del lunes, trabajadores municipales y agentes de Protección Civil realizaron tareas de limpieza, despeje de calles, ordenamiento del tránsito y asistencia a las familias damnificadas.

El gobierno local también prevé distribuir colchones, ropa de cama, artículos de higiene y productos de limpieza entre los vecinos afectados, mientras continúa el operativo para localizar a Keila Daiana da Costa.