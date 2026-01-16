Wall Street avanza y afloja el oro ante el respiro en las tensiones globales + Seguir en









Los índices de la bolsa de Nueva York cotizan en verde en el premarket. Los mercados europeos, en cambio, operan con debilidad.

Los índices de Wall Street cotizan en verde.

Los principales índices de Wall Street cotizan al alza este viernes en el premarket. Ocurre en medio de cierto respiro en las tensiones globales desatadas por los conflictos que impulsa el gobierno de Donald Trump y tras conocerse datos económicos de EEUU mejores de lo esperado. En ese marco, el oro opera con leves bajas luego de alcanzar niveles récord.

El índice S&P 500 avanza 0,3% en las operaciones previas a la apertura de la rueda. Por su parte, el ponderador industrial Dow Jones sube 0,1% y el tecnológico Nasdaq trepa 0,6%.

Europa, en tanto, cotiza con mayor debilidad. El índice paneuropeo Euro Stoxx pierde 0,4%, al tiempo que el índice alemán DAX cede 0,2%.

Afloja el oro tras los récord En paralelo, el oro opera en rojo después de que los datos económicos de Estados Unidos, más fuertes de lo esperado, limitaran las expectativas de que la Reserva Federal de EEUU redujera los tipos de interés antes de lo previsto y de que las fricciones geopolíticas disminuyeran la demanda del metal como refugio seguro.

El oro baja 0,2% pero se mantiene a u$s6.616 la onza, es decir, cerca de los niveles récord alcanzados en los últimos días en medio de la incertidumbre de los inversores.

De todas maneras, el metal se encamina a una ganancia semanal de alrededor del 2% después de escalar un máximo histórico de u$s4.642,72 el miércoles. “El movimiento bajista (en el oro) comenzó predominantemente cuando se redujeron las probabilidades de algún tipo de intervención por parte de Estados Unidos en los disturbios sociales en Irán y estamos viendo los datos de EEUU que muestran que no hay una urgencia de recortar los tipos de interés", dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com.