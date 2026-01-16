La calma de Wall Street esconde fuertes vaivenes en acciones individuales, advierte Barclays + Seguir en









El banco sostiene que, detrás del S&P 500 que presenta un bajo nivel de volatilidad, se están registran oscilaciones inusuales en compañías individuales.

Desde Barclays anticipan que este patrón podría repetirse en 2026.

La aparente tranquilidad que domina desde hace meses al mercado accionario de Estados Unidos está ocultando movimientos extremos en acciones puntuales, a esa conclusión llegaron estrategas de Barclays. El banco sostiene que, detrás de del S&P 500 que presenta un bajo nivel de volatilidad, se están registran oscilaciones inusuales en compañías individuales.

Los analistas pusieron de ejemplo al año pasado para mostrar esta dinámica: mientras el S&P 500 avanzó cerca de 16%, varios de sus principales componentes mostraron movimientos anómalos. De acuerdo con datos de Barclays, se registraron caídas de cinco desviaciones estándar o más, lo que calificaron como un comportamiento "extremadamente raro y el más elevado desde que la entidad comenzó a recopilar estas métricas en 1998".

Desde Barclays anticipan que este patrón podría repetirse en 2026, en un contexto en el que el desempeño del índice de referencia se volvió cada vez más dependiente de un grupo reducido de acciones, sobretodo las vinculadas al auge de la Inteligencia Artificial. Para Stefano Pascale, jefe de investigación de derivados de renta variable estadounidense de Barclays, este entorno alimentó entre los inversores minoristas una suerte de “mentalidad de billete de lotería”.

La semana pasada, por ejemplo, el S&P 500 retrocedió 0,5% en una jornada marcada por ventas en el sector tecnológico, aunque una de las principales medidas de volatilidad del índice se mantuvo por debajo de su promedio de 2025. El informe de Barclays atribuye parte de esta calma a las compras de inversores minoristas en los retrocesos, un factor que ayuda a contener las fluctuaciones generales del mercado.

Si bien la volatilidad del índice se moderó tras la incertidumbre generada por la discusión arancelaria de abril, el banco advierte que el próximo mes podría traer varios "drives" relevantes. Entre ellos se destacan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal del 28 de enero, el informe de empleo del 6 de febrero y un eventual fallo de la Corte Suprema relacionado con los aranceles, además de un escenario global cargado de riesgos.

Por ahora, el mercado no descuenta grandes sobresaltos. Sin embargo, Barclays recomienda posicionarse ante la posibilidad de una mayor dispersión entre acciones. La estrategia sugerida es una “operación de dispersión”, que busca capturar un aumento de la volatilidad en papeles individuales aun cuando el mercado en su conjunto permanezca estable. Con la temporada de balances en marcha, el banco considera que este enfoque cobra especial relevancia. En 2025 se observaron fuertes subas y bajas en una sola jornada para varias empresas líderes del S&P 500, impulsadas por sorpresas en los resultados. Casos como el de Oracle, que llegó a trepar más de 36% en un día, ilustran esta tendencia.