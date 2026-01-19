La Bolsa de Nueva York avanza hacia el trading 24/7 de acciones estadounidenses con una plataforma tokenizada

El proyecto forma parte de la estrategia digital de ICE para modernizar la infraestructura de mercado y habilitar operaciones continuas basadas en blockchain.

La Bolsa de Nueva York (NYSE) anunció el desarrollo de una plataforma para la negociación y liquidación on-chain de valores tokenizados , un paso clave en la integración entre los mercados financieros tradicionales y la infraestructura basada en blockchain. El proyecto, que aún debe recibir aprobación regulatoria, permitirá operar acciones tokenizadas las 24 horas del día, los siete días a la semana, con liquidación instantánea y fondeo mediante stablecoins.

La iniciativa forma parte de la estrategia digital de Intercontinental Exchange (ICE) , empresa controlante del NYSE, y apunta a modernizar la infraestructura de mercado para adaptarla a un entorno financiero cada vez más digital y global.

Según detalló el grupo, la nueva plataforma combinará el motor de casamiento de órdenes Pillar del NYSE con sistemas de post-negociación basados en blockchain, capaces de operar con múltiples redes para la liquidación y la custodia de activos.

De obtener luz verde de los reguladores, el proyecto dará origen a un nuevo mercado del NYSE que permitirá negociar tanto acciones tokenizadas fungibles con títulos emitidos de forma tradicional como valores emitidos nativamente en formato digital. Desde la entidad aclararon que los inversores que posean acciones tokenizadas mantendrán los derechos económicos y políticos habituales , incluyendo el cobro de dividendos y la participación en la gobernanza corporativa. El acceso al mercado será no discriminatorio y estará disponible para todos los broker-dealers habilitados, en línea con los principios tradicionales de estructura de mercado.

Uno de los principales diferenciales será la posibilidad de operar las 24 horas, los siete días de la semana , con liquidación prácticamente instantánea y órdenes expresadas directamente en montos en dólares, un esquema que busca reducir fricciones operativas y costos asociados a los procesos tradicionales.

Un paso más en la estrategia digital de ICE

El lanzamiento de la plataforma de valores tokenizados se enmarca en un plan más amplio de ICE para adaptar su infraestructura de compensación a un esquema de trading continuo. En ese sentido, el grupo ya trabaja con bancos como BNY y Citi para habilitar depósitos tokenizados en sus cámaras de compensación.

El objetivo es permitir que los miembros compensadores puedan transferir y administrar fondos fuera del horario bancario tradicional, cumplir con los requisitos de margen y atender necesidades de financiamiento en distintas jurisdicciones y husos horarios.

“Durante más de dos siglos, el NYSE ha transformado la forma en que operan los mercados. Ahora lideramos el camino hacia soluciones completamente on-chain, combinando confianza, altos estándares regulatorios y tecnología de vanguardia”, afirmó Lynn Martin, presidenta del NYSE Group.

Desde ICE destacaron que la tokenización de valores es un componente central de su visión de largo plazo. “Respaldar valores tokenizados es un paso clave para operar infraestructura de mercado on-chain para negociación, liquidación, custodia y formación de capital en la nueva era de las finanzas globales”, señaló Michael Blaugrund, vicepresidente de Iniciativas Estratégicas del grupo.