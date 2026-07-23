Wall Street apuesta a que las ganancias corporativas del segundo trimestre reactiven un rally alcista

Las ganancias del S&P 500 podrían tener una de las mejores marcas fuera de recuperaciones de grandes recesiones, con casi el 90% de las empresas que ya reportaron superando estimaciones. Los detalles, en la nota.

Tras semanas de estancamiento en las acciones estadounidenses, l os inversores depositan sus esperanzas de una ruptura alcista en uno de los pilares del mercado alcista de los últimos cuatro años: las ganancias corporativas.

A una semana de iniciada la temporada de resultados del segundo trimestre, las señales son alentadoras: más compañías del S&P 500 están elevando sus previsiones que manteniéndolas sin cambios o recortándolas.

Este avance brinda cierta tranquilidad a los inversores con preocupación por la guerra en Medio Oriente y el futuro del comercio de inteligencia artificial en sus países de origen. Sumado a las señales de que los inversores habían reducido su exposición a acciones hasta niveles en que la más mínima buena noticia podría obligarlos a revertirla, algunos ven un escenario propicio para las ganancias.

"A pesar de las fricciones geopolíticas y las preocupaciones inflacionarias, tenemos unas perspectivas de ganancias bastante sólidas y generalizadas. Eso favorece a las acciones", dijo Terry Ewing, director de renta variable de Mediolanum International Funds Ltd.

Cautela inversora: La incertidumbre sobre los beneficios de la IA y la volatilidad geopolítica generan dudas a pesar del optimismo.

Las ganancias de las empresas del S&P 500 podrían crecer un 26% en el segundo trimestre , una de las mejores marcas fuera de recuperaciones de grandes recesiones, según Business Insider. En Europa, el MSCI Europe apunta a superar expectativas con un alza del 12%.

Las dudas de las tecnológicas

"Tenemos motivos para creer que los beneficios serán aún mayores, ya que el crecimiento se está extendiendo más allá de las grandes tecnológicas", declaró Binky Chadha, de Deutsche Bank, en una conversación con medios estadounidenses. Agregó que "el mercado bursátil está subposicionado para el actual crecimiento de los beneficios que estamos viendo, porque algunos inversores siguen mostrándose escépticos sobre las perspectivas macroeconómicas y la inflación".

Sin embargo, esos inversores tienen motivos para la cautela: crece la incertidumbre sobre si los cientos de miles de millones de dólares invertidos en centros de datos reportarán beneficios reales a las grandes empresas de IA, mientras el recrudecimiento de las tensiones entre EEUU e Irán continúa avivando la volatilidad.

Crece la incertidumbre sobre si los cientos de miles de millones de dólares invertidos en centros de datos reportarán beneficios reales.

Senda de crecimiento elevada

Según Gina Martin Adams, estratega jefe de mercados de HB Wealth Management, un crecimiento muy superior al 20% es un ritmo inusualmente fuerte para el S&P 500, especialmente en esta fase del ciclo económico, considerando que la tasa anual promedio de los últimos veinte años fue del 7,8%.

Para la analista, el fenómeno responde a dos factores: "El primero es la IA impulsando el crecimiento, pero el segundo, un factor aún más poderoso, es el repunte de los componentes no basados en IA del S&P 500 a medida que disminuyen los temores comerciales del año pasado" subrayó.

Los analistas del sector esperan que todos los sectores del S&P 500 registren un aumento de beneficios en el tercer trimestre, lo que sería la primera vez que esto ocurre desde 2021, según datos de BI. Un giro de 180 grados respecto a principios de 2025, cuando las empresas ofrecieron perspectivas sombrías alegando el aumento de costos, la debilidad de la confianza del consumidor y la incertidumbre empresarial tras la guerra comercial global de Trump.

Sin embargo, las compañías aún tienen que superar un listón elevado, y una prueba clave llegará en los próximos días, cuando los inversores pondrán la lupa sobre cómo el gasto en inteligencia artificial está transformando la industria tecnológica.

Optimismo con matices

Hasta aquí, la temporada de resultados no dejó margen para el pesimismo: cerca del 90% de las empresas que publicaron sus números superaron las estimaciones, lo que podría ser la tasa de superación más alta desde 2013, según BI.

Más compañías del S&P 500 elevan sus previsiones, indicando un crecimiento más allá de las grandes tecnológicas. NYSE

Pero el listón elevado tiene su contracara: si los resultados o las perspectivas para los próximos meses no están a la altura, las acciones podrían quedar en una posición vulnerable, advirtió Savita Subramanian, de Bank of America.

Además, Martin Adams señaló que el panorama de las previsiones de beneficios podría ser incompleto: solo una cuarta parte de las empresas del S&P 500 publica estimaciones trimestrales, y algo más de la mitad lo hace anualmente, concentrado principalmente en los sectores tecnológico y de consumo discrecional.

Los beneficios del primer semestre de 2026 podrían alcanzar el 28%, la tasa más alta para ese período desde 2004 sin contar los repuntes post pandemia y post crisis financiera, según datos de BI. El interrogante es si ese impulso será suficiente para que el S&P 500 rompa el rango de 330 puntos en que lleva estancado desde su último récord a principios de junio.

Martin Adams advierte que las ganancias de algunos sectores tecnológicos se acercan a su techo, lo que podría limitar la rentabilidad del índice en general. Pero también señala el lado positivo: "La ampliación del crecimiento puede impulsar el mercado alcista incluso durante más tiempo del que nadie anticipa ahora que participan más sectores".