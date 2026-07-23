Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado en España

Tenía 37 años, era ingeniero especializado en energías renovables y vivía desde hacía más de una década en Madrid. Qué se sabe del caso y las hipótesis.

Facundo Rico, un ingeniero argentino radicado en España desde hacía más de una década, fue asesinado en su departamento. La principal hipótesis apunta a un crimen motivado por los celos y una obsesión del agresor.

El caso de Facundo Rico , el ingeniero argentino asesinado en Madrid, conmocionó tanto a España como a la Argentina. Con el avance de la investigación, las autoridades reconstruyeron el móvil del crimen: el atacante estaba convencido de que la víctima mantenía una relación con su esposa, una sospecha que, según la pesquisa, nunca fue corroborada.

Rico, de 37 años, era argentino con nacionalidad española y residía en el barrio de Las Tablas , en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. Se desempeñaba como ingeniero especializado en energías renovables y llevaba más de diez años radicado en España, donde había desarrollado su carrera profesional.

Según la reconstrucción del caso, el agresor, un español de 65 años, desarrolló una obsesión al creer que Rico era el amante de su esposa. Ambos coincidían en un gimnasio, circunstancia que habría alimentado los celos del hombre hasta derivar en el ataque.

El ingeniero argentino vivía en España desde hacía más de una década. Antes de asentarse en Madrid había vivido en la comunidad autónoma de Extremadura y, según contó el portero del edificio donde se alojaba, estaba en la casa donde fue encontrado desde hacía tres o cuatro años.

Además, el hombre indicó que Rico trabajaba como ingeniero experto en energías renovables y alquilaba la vivienda. Según el diario El Mundo, el argentino tenía un alto nivel de vida y una intensa actividad social, por lo que sus vecinos estaban acostumbrados a las visitas de desconocidos y fiestas en el lugar.

El crimen ocurrió en Madrid y tuvo como víctima a Facundo Rico, un ingeniero argentino especializado en energías renovables. El presunto asesino lo atacó de 13 puñaladas y se suicidó un día después.

Rico había cursado dos maestrías y recibido un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre la optimización de la limpieza de plantas fotovoltaicas, que era su principal campo de especialización.

En ese sentido, señaló que Rico tuvo distintos trabajos, ya que, ocupó cargos como responsable de proyectos eólicos y fotovoltaicos en países como Uzbekistán, mantenía un alto nivel de vida y había cambiado su puesto de trabajo solo dos meses antes de morir.

Cómo fue el crimen

El asesinato ocurrió en el departamento de la víctima, donde el agresor irrumpió y lo atacó con un arma blanca. Facundo Rico recibió 13 puñaladas en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, el atacante escapó del lugar y utilizó gas pimienta durante la agresión para facilitar su huida, de acuerdo con la investigación.

El cuerpo fue encontrado luego de que vecinos alertaran a la Policía por un fuerte olor proveniente de la vivienda. Bomberos ingresaron al departamento y hallaron al ingeniero sin vida en la cocina.

La investigación quedó cerrada

Las pesquisas permitieron identificar rápidamente al principal sospechoso mediante cámaras de seguridad y otros elementos de prueba. Sin embargo, menos de 24 horas después del crimen, el hombre se suicidó arrojándose a un barranco en la localidad de La Adrada, en la provincia de Ávila.

La muerte del presunto autor impide que el caso llegue a juicio, aunque las autoridades españolas consideran esclarecido el móvil del homicidio: un crimen motivado por los celos y una creencia infundada sobre una supuesta relación sentimental entre la víctima y la espos