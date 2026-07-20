Un banco líder de EEUU alertó que el optimismo récord de los gestores podría ser señal de venta de acciones

El indicador Bull & Bear de BofA marcó una lectura alcista extrema de 9,4 sobre 10, mientras el efectivo disponible de los fondos cayó al 3,6% de los activos totales, su nivel más bajo en años. Los detalles, en la nota.

Un relevamiento global de Bank of America Corp. (BofA) entre gestores de fondos sugiere que los inversores que vienen comprando acciones con agresividad deberían evaluar un recorte en su exposición. Los estrategas de la entidad advierten que el optimismo extremo de los gestores opera como una clásica señal de alerta para la plaza, reflejada en una caída histórica del efectivo disponible, que pasó del 4,1% el mes pasado a apenas un 3,6% de los activos totales.

En paralelo, la asignación en acciones estadounidenses trepó a su punto más alto desde diciembre de 2024 , alcanzando una sobreponderación neta del 24%.

Con el indicador Bull & Bear de Bank of America (BofA) clavado en una lectura alcista extrema de 9,4, dentro de una escala de 1 a 10, el equipo liderado por Michael Hartnett sugirió recortar la exposición en acciones y activos de alta beta. Desde la entidad financiera advierten que el rally de los instrumentos de riesgo de cara al verano continuará viéndose limitado, precisamente, por este exceso de posicionamiento alcista.

Las acciones estadounidenses se sostienen a tiro de sus récords históricos tras consolidar un fuerte rebote luego de la caída provocada por el conflicto con Irán. Detrás de esta recuperación se destaca el firme posicionamiento de los inversores en las empresas vinculadas a la inteligencia artificial, con los fabricantes de semiconductores a la vanguardia de las ganancias.

A su vez, el crudo sigue volátil debido a las tensiones bélicas en Medio Oriente. Por el lado de Wall Street, la exigencia sobre los balances y el temor a un sobregasto en infraestructura de IA por parte de las grandes tecnológicas terminaron por estancar el rebote del S&P 500 desde los primeros días de junio.

El debate sobre las tecnológicas

Estar posicionados de largo en acciones de semiconductores se mantiene como el trade más consensuado de la plaza, respaldado por el 82% de los consultados en la encuesta de BofA. En contrapartida, un 48% de los operadores advierte que el abultado gasto de capital (Capex) en IA por parte de las firmas hiperescaladoras representa el desencadenante más probable para un evento crediticio.

El trade más consensuado de la plaza son las acciones tecnológicas, respaldado por el 82% de los consultados en la encuesta de BofA. Imagen creada con IA

Pese a que este mes los fondos recortaron de forma moderada su exposición a las tecnológicas, el 48% afirma que las cotizaciones vinculadas a la IA no configuran una burbuja, mientras que un sólido 61% descarta que alguna de las grandes jugadoras del sector vaya a recortar sus planes de inversión para lo que resta del año.

El optimismo de los inversores respecto a la economía ha impulsado su mayor exposición a la renta variable, según señalaron los estrategas de BofA. Alrededor del 41% de los encuestados espera un “auge” económico, caracterizado por un crecimiento y una inflación por encima de la tendencia, lo que supone la proporción más alta en la encuesta desde febrero de 2022.

En general, la asignación a renta variable global aumentó hasta una sobreponderación neta del 42%, frente al 38% neto del mes pasado. Los inversores aumentaron su exposición a valores de los sectores sanitario, industrial y de consumo discrecional, al tiempo que redujeron sus posiciones en los sectores de energía, comunicaciones y consumo básico.

La asignación a acciones estadounidenses alcanzó su punto más alto desde diciembre de 2024. Depositphotos

El detalle de los inversores por región

Por regiones, los inversores aumentaron su exposición a acciones estadounidenses y de la zona euro, al tiempo que redujeron su participación en el Reino Unido al nivel más bajo desde agosto de 2020 y disminuyeron sus tenencias en mercados emergentes. Las asignaciones a bonos se mantuvieron bajas, con una infraponderación neta del 34%, una ligera mejora respecto a la infraponderación del 42% registrada el mes pasado.

Cabe precisar que la encuesta se realizó del 2 al 9 de julio y contó con la participación de 181 personas con activos bajo gestión por valor de u$s484.000 millones.