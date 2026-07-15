PayPal se dispara un 20% en la bolsa tras la oferta de Stripe y Advent para comprarla por u$s53.000 millones

La propuesta valora a PayPal en u$s53.000 millones, con un premio del 28% sobre el precio de cierre. Los detalles de la oferta y el estado actual de la empresa, en la nota.

Las acciones de la firma de pagos se dispararon un 20% en la bolsa tras una oferta conjunta de Stripe y Advent.

Las acciones de PayPal saltaron en las operaciones previas a la apertura de este miércoles , luego de que Stripe y Advent International presentaran, una oferta conjunta para adquirir la firma de pagos en un acuerdo valorado en u$s53.000 millones.

La firma de pagos Stripe y la gestora de capital privado Advent planean comprar PayPal a u$s60,50 por acción, informó Reuters este miércoles, citando a dos fuentes con conocimiento del asunto.

La oferta fue presentada a comienzos de este mes de junio e incluye cerca de u$s50.000 millones en financiamiento bancario comprometido, lo que valora a PayPal con un premio de 28% sobre el precio de cierre de su acción el martes, según el reporte.

Según los términos de la propuesta, Stripe y Advent compartirían la propiedad de la compañía en partes iguales. De esta manera, ambas firmas esperan avanzar en las negociaciones en las próximas semanas.

PayPal avanzaba un 20,4% en las operaciones previas a la apertura, pese a que sus títulos aún acumulan un retroceso del 19% en el año. Su capitalización bursátil asciende a u$s41.800 millones.

La empresa

PayPal la empresa de tecnología financiera que opera uno de los sistemas de pagos en línea más grandes del mundo. Permite enviar y recibir dinero de forma segura sin compartir datos bancarios o de tarjetas de crédito con los vendedores.

Fue fundada en diciembre de 1998 bajo el nombre de Confinity por Peter Thiel, Max Levchin y Luke Nosek, y en 2000 se fusionó con X.com, la firma de Elon Musk. La compañía resultante adoptó el nombre PayPal en 2001.

La oferta llega en un momento de debilidad histórica para PayPal en los mercados. Tras haber alcanzado una valoración récord de u$s360.000 millones en 2021 (durante el auge del comercio electrónico por la pandemia), su valor de mercado se había hundido hasta rondar los u$s36.000 millones este año, perdiendo más del 84% desde sus máximos.

La feroz competencia de alternativas de pago rápido como Apple Pay, Google Pay, Shop Pay o Klarna ha dificultado sostenidamente su cuota de mercado de pagos rápidos (checkout). Para intentar frenar la sangría, bajo la dirección de su nuevo CEO, Enrique Lores, PayPal reestructuró por completo sus operaciones el pasado mes de abril.