Se hunden las acciones de BlackRock tras limitar rescates en un fondo y crece el temor sobre el crédito privado en EEUU

El gigante financiero limitó los rescates en uno de sus mayores fondos de crédito privado tras un fuerte aumento de pedidos de retiro. La decisión golpeó a sus acciones y reavivó las dudas sobre este mercado de u$s1,8 billones.

El vehículo afectado es el HPS Corporate Lending Fund, un fondo de aproximadamente u$s26.000 millones especializado en préstamos directos a empresas.

El gigante financiero BlackRock limitó los rescates en uno de sus principales fondos de crédito privado luego de un fuerte aumento en las solicitudes de retiro por parte de inversores, en un contexto de creciente nerviosismo en esta clase de activos alternativos valuada en unos u$s1,8 billones , según informó Bloomberg. En efecto, las acciones de la gestora de fondos se hunden cerca de 7% en Wall Street.

El vehículo afectado es el HPS Corporate Lending Fund , un fondo de aproximadamente u$s26.000 millones especializado en préstamos directos a empresas. De acuerdo con la agencia, los inversores solicitaron rescatar 9,3% de sus participaciones , pero la gestora decidió establecer un límite del 5% para las recompras.

En términos monetarios, las solicitudes habrían alcanzado cerca de u$s1.200 millones , aunque finalmente los inversores recibirán alrededor de u$s620 millones , equivalente al efectivo disponible del fondo al cierre del año pasado.

Según explicó la firma, el tope a los rescates forma parte de su gestión habitual de liquidez en este tipo de vehículos de crédito privado, donde los activos subyacentes —préstamos a largo plazo— tienen menor liquidez que los instrumentos financieros tradicionales.

“Sin este mecanismo existiría un descalce estructural entre el capital de los inversores y la duración prevista de los préstamos en los que invierte el fondo”, señaló la compañía en un comunicado citado por Bloomberg.

Crece la cautela en el mercado

El episodio refleja una creciente inquietud entre los inversores sobre el mercado de crédito privado, que se expandió con fuerza en los últimos años y se convirtió en uno de los segmentos más dinámicos dentro de los activos alternativos.

En las últimas semanas aumentaron las dudas sobre los estándares de otorgamiento de préstamos, tras algunos colapsos corporativos que generaron preocupación en el sector.

A esto se suma otro factor emergente: el posible impacto de la inteligencia artificial en algunos modelos de negocio, lo que podría afectar la capacidad de repago de ciertas compañías financiadas mediante este tipo de créditos.

En este contexto, varios fondos se preparan para enfrentar una eventual ola de rescates por parte de inversores que buscan reducir su exposición.

Golpe en las acciones del sector

Las preocupaciones también se reflejaron en el mercado bursátil. Las acciones de BlackRock llegaron a caer más de 7% en Nueva York, mientras que otros gestores alternativos como Ares Management y KKR registran uno de los peores comienzos de año en una década, de acuerdo con Bloomberg.

El fondo en cuestión es gestionado por HPS Investment Partners, una de las mayores firmas de crédito privado del mundo que BlackRock adquirió el año pasado como parte de su estrategia para expandirse en el negocio de activos privados.

Pese a la volatilidad, desde la firma sostuvieron que limitar los rescates permitirá al fondo aprovechar nuevas oportunidades de inversión en un entorno de mayor incertidumbre.

Por otro lado, otro vehículo de la gestora —el BlackRock Private Credit Fund, con unos u$s2.200 millones en activos— recibió solicitudes de rescate por 4,5% de sus participaciones, aunque en ese caso la compañía informó que atenderá todos los pedidos.

El movimiento se produce mientras otros grandes jugadores del sector buscan evitar restricciones a los rescates. Esta semana, por ejemplo, el fondo insignia de crédito privado de Blackstone atendió solicitudes de recompra por un récord de 7,9% de sus acciones, en parte porque la firma y sus propios empleados absorbieron parte de los retiros.