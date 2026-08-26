Wall Street confía en el potencial de este Cedear tech tras su colapso: el motivo

Oracle perdió cerca de 40% en los últimos 12 meses y actualmente cotiza a alrededor de u$s145 por acción.

Oracle perdió cerca de 40% en los últimos 12 meses y actualmente cotiza a alrededor de u$s145 por acción.

Las acciones y Cedears de Oracle atraviesan uno de los períodos más difíciles de su historia reciente, pero el desplome también empieza a despertar el interés de algunos analistas de Wall Street que consideran que la fuerte corrección podría haber dejado al papel en niveles atractivos .

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La compañía perdió cerca de 40% en los últimos 12 meses y actualmente cotiza alrededor de u$s145 por acción, muy lejos del máximo de 52 semanas de u$s346 alcanzado en septiembre de 2025.

En medio de este escenario, Citi adoptó una postura más favorable . El analista Tyler Radke mantuvo un precio objetivo de u$s330 , lo que implicaría un fuerte potencial de recuperación frente a las cotizaciones actuales.

Según Radke, la caída generó una de las mayores distorsiones entre precio y expectativas en la historia bursátil reciente de Oracle . El especialista atribuyó parte de la presión vendedora a factores técnicos y a la capitulación de inversores, en lugar de exclusivamente a un deterioro de los fundamentos.

El principal argumento alcista sigue relacionado con la demanda de infraestructura para inteligencia artificial . Oracle logró construir un enorme negocio de nube asociado al crecimiento de la IA y cerró su ejercicio fiscal 2026 con una cartera de obligaciones de desempeño pendientes de US$ 638.000 millones , un volumen récord que refleja la magnitud de los contratos futuros de la compañía.

Oracle perdió cerca de 40% en los últimos 12 meses y actualmente cotiza alrededor de u$s145 por acción.

Sin embargo, ese crecimiento también generó dudas. Oracle está realizando enormes inversiones para ampliar su infraestructura de centros de datos y satisfacer la demanda, lo que deterioró el flujo de caja y aumentó las necesidades de financiamiento.

Además, S&P Global redujo en julio la calificación crediticia de la empresa hasta BBB-, apenas un escalón por encima del grado especulativo.

Otro foco de preocupación apareció con los retrasos en infraestructura energética necesaria para algunos proyectos. La demora de un gasoducto destinado a abastecer uno de los grandes desarrollos de Oracle alimentó los interrogantes sobre la velocidad con la que la empresa podrá convertir su enorme cartera de contratos en ingresos y, finalmente, en efectivo.

Para Citi, no obstante, estos problemas podrían estar suficientemente descontados en el precio. La entidad espera que la demanda de servicios vinculados con IA siga siendo sólida y que las señales sobre precios y márgenes de los llamados proveedores “neocloud” permitan mejorar las estimaciones de resultados.

El próximo catalizador podría llegar con los resultados y el Investor Day previstos para fines de octubre. Si Oracle consigue demostrar que puede transformar su gigantesca cartera de contratos en crecimiento rentable y mejorar sus márgenes, el mercado podría comenzar a revisar al alza sus expectativas.