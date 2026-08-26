Cuáles son las 10 películas más taquilleras de 2026.

Las grandes franquicias volvieron a dominar el cine, aunque el listado también incluye algunas sorpresas. Con millones de dólares recaudados y varios fenómenos que superaron las expectativas, estos son los films que se encuentran entre los más exitosos del año hasta el momento.

Las grandes franquicias volvieron a dominar la taquilla internacional durante 2026, con secuelas, adaptaciones y producciones de alto presupuesto entre los principales éxitos del año. Sin embargo, el ranking también incluye una sorpresa: una película de terror de bajo presupuesto que logró imponerse frente a varios tanques de Hollywood .

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Aunque todavía restan varios meses para terminar el año, estas son las 10 películas más taquilleras de 2026 , de acuerdo con las cifras de recaudación mundial citadas por People.

La película de terror "Obsesión" cerró el ranking con u$s501,6 millones recaudados a nivel mundial. La historia sigue a Bear, un joven que utiliza un sauce de los deseos maldito con el objetivo de conquistar a la chica que le gusta.

La producción tuvo un estreno de u$s17 millones , pero consiguió crecer en las semanas siguientes gracias al boca a boca y al impacto en redes sociales. Incluso recibió elogios de Steven Spielberg, quien aseguró a Deadline: “Vi Obsession y me encantó”.

Los Minions regresaron a los cines con Minions & Monsters, que acumuló u$s505,6 millones en todo el mundo. La película está ambientada en la década de 1920 y sigue a James y Henry, dos personajes que intentan realizar una película de monstruos hasta que terminan encontrándose con criaturas reales.

El film debutó con u$s36 millones durante el fin de semana del 4 de julio y posteriormente superó la barrera de los u$s500 millones.

8. Pegaso 3 — u$s641 millones

La producción china de automovilismo Pegaso 3 alcanzó los u$s641.059.523 de recaudación mundial. La trama se centra en Zhang Chi, un experimentado corredor que asume el liderazgo de un equipo nacional que participa en el Muchen 100 Rally, mientras enfrenta conflictos vinculados con intereses corporativos.

La película tuvo un destacado desempeño en China: recaudó u$s369,3 millones durante sus primeros seis días y permaneció en el primer puesto de la taquilla del país durante las semanas posteriores.

7. Project Hail Mary — u$s684 millones

Project Haill Mary sumó u$s684.041.145 en taquilla. Prime Video

La adaptación cinematográfica de la novela de Andy Weir sumó u$s684.041.145 en la taquilla mundial. Protagonizada por Ryan Gosling, la película cuenta la historia de un científico que despierta solo en una estación espacial y descubre que tiene una misión crucial: encontrar una solución para salvar al Sol de una amenaza de origen extraterrestre. El film recibió críticas positivas y llegó a liderar la taquilla de EEUU durante su estreno

6. El Diablo Viste a la Moda 2 — u$s692,6 millones

El regreso de "El Diablo Viste a la Moda" se convirtió en otro de los grandes éxitos del año con u$s692,6 millones. Disney

El regreso de "El Diablo Viste a la Moda" se convirtió en otro de los grandes éxitos del año. La secuela protagonizada por Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt recaudó u$s692.677.493 a nivel mundial.

La historia vuelve a centrarse en Andy, quien regresa a la revista Runway y trabaja junto a Miranda y Nigel mientras la publicación atraviesa una crisis de relaciones públicas.

La película consiguió superar en apenas dos semanas la recaudación total que había obtenido la primera entrega durante toda su permanencia en los cines.

5. Súper Mario Galaxy: La Película — u$s1.012 millones

Super Mario Galaxy juntó u$s1.012 millones.

La nueva aventura animada de Nintendo e Illumination se convirtió en la primera película de 2026 en superar los u$s1.000 millones de recaudación mundial.

"Súper Mario Galaxy: La Película" volvió a reunir a Mario y Luigi en una aventura de mayor escala que la película estrenada en 2023. Durante su primer fin de semana obtuvo u$s190 millones en EEUU y u$s372 millones a nivel mundial. El elenco de voces contó nuevamente con Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Jack Black, además de Brie Larson.

4. Michael — u$s1.021 millones

La biopic de Michael Jackson recaudó u$s1.021 millones.

El biopic sobre Michael Jackson, protagonizado por Jaafar Jackson, alcanzó los u$s1.021.426.595 de recaudación global. La película recorre la vida y la carrera del cantante entre 1966 y 1988 y logró mantener un rendimiento sostenido en las salas durante varias semanas.

Con estos números, "Michael" se convirtió en el biopic más taquillero de todos los tiempos, impulsado especialmente por su desempeño en los mercados internacionales.

3. Toy Story 5 — u$s 1.128 millones

Toy Story 5 recuadó u$s1.128 millones. Disney

Pixar volvió a apostar por una de sus franquicias más exitosas con "Toy Story 5", que ya acumula u$s1.128.548.791 en todo el mundo. La historia vuelve a reunir a Woody, Buzz, Jessie y el resto de los juguetes, esta vez frente a una nueva amenaza: la tecnología y su creciente influencia sobre la atención de los chicos.

La película tuvo el mejor estreno de la saga, con u$s160 millones en EEUU y u$s132 millones en otros mercados durante su primer fin de semana. Además, la canción I Knew It, I Knew You, interpretada por Taylor Swift, debutó en el primer puesto del ranking Billboard Hot 100.

2. La Odisea — u$s1.451 millones

La Odisea de Christopher Nolan recuadó u$s1.451 millones.

La adaptación de "La Odisea" dirigida por Christopher Nolan se posicionó como la segunda película más taquillera del año, con u$s1.451.601.164 recaudados a nivel mundial.

Matt Damon interpreta a Odiseo en esta nueva versión de la obra atribuida a Homero, que también cuenta con Tom Holland, Zendaya y Anne Hathaway en su elenco.

El film consiguió u$s264 millones durante su primer fin de semana a nivel mundial, convirtiéndose en el mejor estreno global de la carrera de Nolan.

1. Spider-Man: Un Nuevo Día — u$s2.219 millones

Spiderman: Un Nuevo Día recuadó u$s2.219 millones. SonyPictures

Spider-Man: Un Nuevo Día es, hasta el momento, la película más taquillera de 2026, con una recaudación mundial de u$s2.219.901.000.

La producción protagonizada por Tom Holland presenta a Peter Parker en una nueva etapa de su vida, alejado del respaldo tecnológico y sin el apoyo de los Avengers, mientras intenta sobrevivir en un mundo que ya no recuerda su identidad.

Según People, la película se convirtió en la segunda producción más rápida de la historia en superar los u$s1.000 millones, al alcanzar esa cifra apenas seis días después de su estreno.

El éxito también tendría un fuerte impacto en el salario de Holland: de acuerdo con un reporte de TheWrap, el actor podría embolsar más de u$s100 millones entre su salario y los bonos vinculados al rendimiento de la película en los cines.