La película live-action de "Street Fighter" presentó su primer adelanto en la Game Awards + Seguir en









El elenco de la nueva adaptación del popular videojuego incluye a Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, Roman Reigns, Orville Peck, Curtis “50 Cent” Jackson y Andrew Schulz.

La adaptación del popular videojuego llega en 2026.

La esperada película live-action de Street Fighter de Paramount Pictures y Legendary presentó su primer adelanto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El avance de la adaptación del videojuego protagonizada por Noah Centineo, Andrew Koji, 50 Cent, Jason Momoa y los luchadores Roman Reigns y Cody Rhodes, se lanzó en los Game Awards , y hay muchísima acción en exhibición.

De qué trata el live-action de Street Fighter Ambientada en 1993 y dirigida por Kitao Sakurai, la versión cinematográfica del exitoso juego ve a los luchadores callejeros Ryu (Koji) y Ken Masters (Centineo) enfrentarse de nuevo cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia. Pero tras esta batalla campal se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado. Y si no lo hacen, se acabará la partida.

Street Fighter _ Game Awards Sneak Peek (2026 Movie) El avance de la adaptación se presentó en los Game Awards, celebrados anoche en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Entre los presentadores estrella se encontraban Centino, Momoa, Orville Peck, David Dastmalchian y Liang, quien estrenó el avance y entregó el premio al Mejor Juego en Desarrollo a No Man's Sky.

Lanzado en 1987, Street Fighter es una serie de juegos de lucha que gira en torno a intensos combates uno contra uno entre un diverso elenco de artistas marciales, organizados por M. Bison como un torneo de lucha global. Los juegos han vendido más de 55 millones de unidades en todo el mundo desde su lanzamiento, convirtiendo a la franquicia en una de las más conocidas y taquilleras de todos los tiempos.

Temas Películas