Starlink ofrece un plan en Argentina por menos de $40.000: cuáles son los servicios disponibles + Seguir en









La empresa profundiza su presencia en el país, con planes satelitales que buscan cubrir zonas donde el servicio tradicional no llega

Starlink apunta a lograr conectividad en todo el país, con ofertas menores a $40.000 por mes.

El servicio Residencial Lite, disponible por menos de $40.000 al mes, se posiciona como la opción más accesible para hogares y productores rurales. La red satelital Starlink de SpaceX permite conectar hogares y fincas ubicados en zonas remotas, desde la Pampa hasta la Patagonia, donde la fibra óptica y las redes móviles de 4G y 5G muestran un avance limitado o nulo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El valor en sí es de $38.000 mensuales a diciembre de 2025 y se presenta como la puerta de entrada al ecosistema satelital. Sin embargo, su precio inicial, sumado al costo del hardware obligatorio, plantea el interrogante de si el servicio resulta accesible para el usuario promedio o si continúa orientado a nichos como productores agropecuarios, docentes rurales y pequeños comercios alejados de áreas urbanas.

Starlink Residencial Lite: qué ofrece La categoría implica menor prioridad en la red durante horas pico (especialmente entre las 18.00 y las 22.00) momento en el que las velocidades pueden reducirse de 50–100 Mbps a 20–40 Mbps. Aun así, permite un uso cotidiano estable para tareas esenciales como correo electrónico, mensajería, operaciones bancarias y plataformas educativas.

Para acceder al servicio, el usuario debe adquirir un kit inicial. El equipo estándar cuesta $499.999, mientras que el modelo compacto Starlink Mini, lanzado con rebaja de precios en noviembre, se ofrece a $151.600, con promociones del 20% para primeros compradores. Ambos requieren un envío adicional de $24.400 y pueden complementarse con routers internos para ampliar la cobertura interna. La instalación mantiene un formato “plug & play” que habilita el funcionamiento en pocos minutos, sin técnicos ni obras.

Starlink celulares.jpg X Otros planes de Starlink en Argentina La oferta de Starlink en el país incluye alternativas más potentes que el Lite cómo:

Residencial Estándar Con un abono mensual de $56.100

Incrementa la prioridad en la red y alcanza velocidades de 150–250 Mbps

Está orientado a familias con varios dispositivos, teletrabajadores y usuarios que necesitan streaming en alta definición.

Mejor conexión en horarios congestionados Itinerante 50 GB por $63.000 mensuales (o $44.100 durante los primeros seis meses)

Ideal para rutas, camioneros, casas rodantes o zonas sin telefonía móvil

El Itinerante Ilimitado, a $87.500, elimina topes de datos y apunta a nómadas digitales. Prioridad Móvil y Marítimo Inicia en $431.250 por 50 GB de alta prioridad global

Para flotas o yates, escalando a $1.725.000 (1 TB) y $8.625.000 (5 TB)

Con opciones de kits de alta perfomance a $1.576.900

Temas Starlink

SpaceX