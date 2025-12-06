SpaceX, de Elon Musk, aumentó su valoración a u$s800.000 millones + Seguir en









Se trata de la cifra más alta en la historia para una empresa privada. El número duplica al valor estimado por la compañía durante su última venta de acciones.

Con esta cifra, SpaceX superaría a la empresa emergente de inteligencia artificial OpenAI. @SpaceX

La compañía aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, aumentó su valoración total a unos u$s800.000 millones, la más alta en la historia para una empresa privada. Esta cifra duplica el valor estimado por la compañía durante su última venta de acciones hace apenas cinco meses.

El éxito de esta operación incrementaría aún más la fortuna personal de Musk, quien a principios de octubre se convirtió en la primera persona en alcanzar un patrimonio neto estimado de u$s500.000 millones, según indicó Forbes.

Según varios medios de comunicación, el empresario estadounidense aún controla aproximadamente el 42% del capital de la compañía.

SpaceX pasó a valer u$s800.000 millones Se trata de acciones existentes, y no de un aumento de capital, lo que permite a las empresas de capital privado, así como a sus directivos y empleados, monetizar su participación.

El director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, mencionó recientemente esta venta de acciones e indicó que SpaceX evaluaba una posible salida a bolsa en 2026, de acuerdo con el Wall Street Journal,

Fundada en 2002 por Musk, SpaceX se consolidó como un actor clave en la industria aeroespacial gracias a sus cohetes Falcon 9, con cientos de vuelos realizados. Además de satélites, la compañía transportó varias tripulaciones de astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) utilizando su cápsula Crew Dragon. elon musk starbase.jpg Fundada en 2002 por Musk, SpaceX se consolidó como un actor clave en la industria aeroespacial gracias a sus cohetes. Grok IA Actualmente está desarrollando un megacohete, el Starship, que ya completó con éxito varios vuelos de prueba, pero presenta un retraso considerable en su calendario. El plan preveía vuelos iniciales a Marte en 2026 y una misión a la Luna en 2027. Con esta valoración, SpaceX superaría a la empresa emergente de inteligencia artificial OpenAI, valorada en u$s500.000 millones durante una venta de acciones a principios de octubre. La Unión Europea exige una multa millonaria para X, la red social de Elon Musk La Unión Europea le exigió una multa de €120 millones, exactamente u$s139,9 millones, a X, la red social de Elon Musk por incumplir las obligaciones de transparencia en contra del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), una ley aprobada hace dos años para luchar contra los contenidos ilegales y peligrosos en línea. La sanción corresponde a las infracciones notificadas en julio de 2024 a X, cuando la UE acusó a la plataforma de engañar a los usuarios con el sistema de marca de verificación azul, las cuales certifican las fuentes de información, por no ser lo suficientemente transparente respecto a la publicidad y de no respetar la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores acreditados.