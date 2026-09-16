Los futuros de Wall Street ensayan un rebote a la espera de la decisión de la Fed

Las acciones y los bonos del Tesoro de EEUU están encontrando un respiro tras varios días de ventas. Los operadores aguardan por la última decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés y las proyecciones actualizadas antes de apostar por el rumbo que tomarán los mercados.

Los bonos del Tesoro y Wall Street aguardan por la Fed.

Los mercados globales registran subas leves este miércoles, ya que los recientes aumentos en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU y en los precios del petróleo se detuvieron a la espera de una decisión clave de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés, que se darán a conocer esta tarde.

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La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se situó en el 5% tras haber disminuido al inicio de la sesión. El martes superó ese umbral por primera vez en tres años, alcanzando brevemente su nivel más alto desde 2007 .

La Fed anunciará su decisión a las 15, seguida de una conferencia de prensa con su presidente, Kevin Warsh . El mercado descuenta una suba — la primera en 3 años — debido a que la inflación norteamericana no da signos de desacelerar de manera significativa .

De hecho, los bancos centrales de todo el mundo están barajando la posibilidad de endurecer su política monetaria. Las interrupciones en el suministro de combustible causadas por el conflicto en Medio Oriente avivan la preocupación por la inflación derivada del sector energético.

El Banco Central Europeo (BCE) fue el primer banco central de peso en hacerlo la semana pasada. Luego de la Fed este miércoles, será el turno del Banco de Inglaterra y el Banco de Japón , cuyas reuniones están pactadas para este jueves.

La Reserva Federal anunciará su decisión de tasas de interés, marcando un punto de inflexión para los mercados financieros globales tras días de ventas y ante preocupaciones inflacionarias.

Los precios del petróleo retrocedieron el miércoles, ya que los informes de que Arabia Saudita estaba ofreciendo cargamentos adicionales de crudo a través de Omán aliviaron la preocupación por la magnitud de las interrupciones en el suministro.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 1,4% hasta u$s107,2 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede un 2,2%, hasta los u$s103,42 el barril.

Los mercados globales rebotan

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,24% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,45%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,20% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Broadcom (+1,3%), Tesla (+1,3%) e Intel (+0,9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Palantir (-0,10%), MicroStrategy (-0,09%) y (-%).

En el resto del mundo, la situación también es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,49% y alcanza su máximo histórico. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,21% y el CAC francés acompaña con 0,49%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,55%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,19%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,71%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,37% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,78%.