Qualcomm Technologies se dispararon 11% en Wall Street tras alcanzar un superacuerdo con OpenAI

Se difundió un posible convenio de colaboración entre OpenAI y Qualcomm Technologies en el desarrollo de procesadores para smartphones centrados en inteligencia artificial.

OpenAI y una posible colaboración con Qualcomm impactaron en las cotizaciones de mercado.

Las acciones de Qualcomm Technologies registraron una fuerte suba del 11% en Wall Street tras la difusión de un posible acuerdo estratégico con OpenAI , lo que reforzó el entusiasmo de los inversores por el potencial de la inteligencia artificial en dispositivos móviles.

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Concretamente, OpenAI estaría colaborando con Qualcomm, y también con la taiwanesa MediaTek, en el desarrollo de procesadores para smartphones centrados en inteligencia artificial .

El proyecto apuntaría a la creación de una nueva generación de teléfonos “AI-first”, es decir, diseñados desde cero para integrar capacidades avanzadas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

De acuerdo con analistas del sector, estos chips podrían entrar en producción masiva hacia 2028 , marcando un cambio relevante en la evolución del hardware móvil.

La posible alianza también sugiere un movimiento estratégico de OpenAI para expandirse más allá del software y entrar en el negocio del hardware de consumo. En ese sentido, la empresa ya viene explorando nuevas categorías de dispositivos, con la ambición de crear una alternativa que complemente, o incluso desafíe, a los smartphones tradicionales.

OpenAI OpenAI estaría colaborando con Qualcomm Technologies en el desarrollo de procesadores para smartphones centrados en inteligencia artificial.

Para Qualcomm, el acuerdo representa una oportunidad clave para posicionarse en el centro de la próxima ola tecnológica. La compañía estuvo buscando reforzar su crecimiento en inteligencia artificial, especialmente ante ciertos desafíos recientes, como la menor dependencia de Apple de sus chips.

Un contexto favorable

Este tipo de colaboración podría abrir nuevas fuentes de ingresos y consolidar su rol en el ecosistema de IA.

El contexto también acompaña, dado que el sector de semiconductores viene mostrando un renovado impulso gracias al auge de la inteligencia artificial, lo que elevó las expectativas de crecimiento para varias empresas tecnológicas.

Sin embargo, el proyecto aún no fue confirmado oficialmente por las compañías involucradas, lo que deja cierto margen de incertidumbre. Aun así, la reacción positiva de los inversores refleja la fuerte apuesta del mercado por el futuro de la IA en dispositivos personales y el rol central que podrían jugar empresas como Qualcomm en esa transformación.