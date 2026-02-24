El informe sobre el futuro de la IA que puso en alerta a Wall Street: qué escenario vaticina para 2028

El informe difiere de otras visiones negativas sobre la IA, ya que plantea que el problema residiría en que su continuará, aunque no de una forma que ayude a transformar la economía ni de la manera positiva que los defensores de la IA promocionan.

En su escenario, el avance de la IA desencadenó un fuerte aumento del desempleo, frenando el crecimiento económico en el proceso.

La inteligencia artificial (IA) volvió a sacudir a Wall Street esta semana. Un reporte elaborado por Citrini Research , firma vinculada a la gestora de activos Citrinitas Capital Management , encendió las alarmas entre los inversores al reactivar los temores dentro del sector tecnológico y sus consecuencias macroeconómicas a largo plazo.

El informe, difundido el domingo a través de las redes sociales, plantea un ejercicio especulativo situado en junio de 2028. De hecho, los propios autores se encargaron de aclarar que se trata de "un escenario, no una predicción".

En ese escenario hipotético, la disrupción provocada por la IA habría derivado en desempleo masivo de trabajadores de cuello blanco , una fuerte caída del consumo privado, defaults en préstamos respaldados por software y una contracción económica de magnitud.

La tesis central del documento, firmado por James van Geelen , fundador de Citrini Research , sostiene que la inteligencia ha sido históricamente el recurso más escaso de la economía moderna . El capital era abundante, los recursos naturales eran sustituibles y el ritmo tecnológico permitía una adaptación gradual.

En cambio, la capacidad de analizar, decidir, crear, persuadir y coordinar nunca había podido replicarse a escala . Con la IA, ese paradigma se invirtió: la inteligencia se convirtió en una mercancía barata y abundante, lo que erosiona directamente el valor del trabajo humano.

inteligencia artificial Desempleo masivo, contracción del consumo y una caída del 38% en el S&P 500: el funesto escenario proyectado para 2028.

De allí surge el concepto que el informe denomina "desplazamiento en espiral de la inteligencia humana". A medida que las empresas integran la IA en sus procesos productivos, reemplazan trabajadores de cuello blanco. Esos empleados desplazados solo acceden a empleos más precarios, lo que reduce su capacidad de consumo y presiona los márgenes empresariales. Para sobrevivir, las compañías optan por profundizar el uso de plataformas de IA, realimentando la espiral.

El reporte también introduce el concepto de "PIB fantasma": un fenómeno por el cual los datos macroeconómicos de producción no se traducen en un derrame sobre la economía real. Las máquinas producen pero no consumen; los trabajadores precarizados consumen cada vez menos y el flujo tradicional del dinero se rompe.

El escenario 2028: desempleo del 10% y S&P en baja del 38%

En el ejercicio de proyección, Citrini Research estima que para junio de 2028 la tasa de desempleo en Estados Unidos treparía del 4,3% actual al 10,2%, mientras que la participación del trabajo en el PBI caería al 46%. Por su parte, el S&P 500 acumularía una pérdida del 38% desde los máximos de 2026.

Entre los sectores más golpeados en ese escenario figuran los intermediadores entre clientes y proveedores de servicios. El informe apunta al software tradicional, a la economía de plataformas como DoorDash y al sistema financiero, donde Mastercard y American Express verían amenazados sus ingresos por comisiones de intercambio ante el avance de las stablecoins como alternativa preferida por los agentes de IA.

También quedaría expuesto el crédito privado, con posibles defaults en préstamos respaldados por ingresos recurrentes que se interrumpirían ante las olas de despidos. El mercado hipotecario residencial de EEUU tampoco estaría exento de ese riesgo.

En el otro extremo, el informe identifica como ganadores a las empresas de infraestructura crítica para la IA, como Nvidia y TSMC, que mantendrían ingresos récord a medida que la inversión en inteligencia artificial pase de ser un gasto de capital a un gasto operativo esencial para la supervivencia corporativa.