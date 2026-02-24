Mercado Libre no cumplió con las expectativas de Wall Street y sus acciones se hunden casi 6%

Aunque mostró un fuerte crecimiento en ingresos y consolidó su liderazgo en e-commerce y fintech, la empresa fundada por Marcos Galperín no alcanzó las expectativas de ganancias del mercado y su acción cae fuerte en las operaciones posteriores al cierre.

La utilidad por acción mostró una baja cercana al 12% frente a lo que anticipaban los analistas.

Mercado Libre presentó este martes resultados anuales con ventas récord y fuerte expansión operativa , aunque Wall Street puso el foco en un dato que no convenció: la ganancia por acción quedó por debajo de lo esperado . Tras el cierre, el papel de la compañía retrocedía casi 6% en el aftermarket.

La empresa fundada por Marcos Galperín informó que en el cuarto trimestre registró ingresos netos y financieros por u$s8.800 millones , lo que implicó un salto interanual del 45%. En el acumulado de 2025, la facturación avanzó 39% y el resultado operativo mejoró 22%.

Sin embargo, la utilidad por acción mostró una baja cercana al 12% frente a lo que anticipaban los analistas, en un contexto en el que los inversores se muestran especialmente exigentes con las compañías tecnológicas.

Desde la compañía explicaron que el menor resultado respondió, en parte, a la normalización de la tasa impositiva , luego de haber registrado niveles inusualmente bajos en el cuarto trimestre de 2024.

El negocio de Commerce volvió a ser uno de los motores del crecimiento. El volumen bruto de mercaderías vendidas (GMV) alcanzó los u$s19.900 millones en el cuarto trimestre , con un incremento interanual del 37% medido en dólares.

La plataforma superó por primera vez los 80 millones de compradores únicos trimestrales, sumando 16 millones de nuevos usuarios en el último año. Además, el 75% de los envíos rápidos se entregó en menos de 48 horas gracias a la expansión de su red logística.

En Brasil, la baja del umbral para acceder a envíos gratuitos impulsó un crecimiento del 45% en ítems vendidos y del 35% en GMV en moneda constante. México también mostró dinamismo, con subas del 35% en GMV y 45% en unidades comercializadas. En Argentina, el GMV en moneda constante avanzó 42% y los productos vendidos aumentaron 36% interanual. El Black Friday en Brasil marcó un nuevo récord diario de ventas en la historia de la compañía.

Mercado Pago acelera y baja la morosidad

En paralelo, el negocio financiero consolidó su expansión. Mercado Pago cerró el trimestre con casi 78 millones de usuarios activos mensuales, un 27% más que un año atrás.

Los activos bajo gestión (AUM) crecieron 78% interanual hasta casi u$s19.000 millones, mientras que la cartera de crédito avanzó 90%, alcanzando los u$s12.500 millones. La morosidad de 15 a 90 días descendió a 4,4%, su mínimo histórico.

Además, la compañía emitió cerca de 3 millones de tarjetas de crédito en el trimestre y continuó expandiendo su negocio de adquirencia y pagos digitales.

Inteligencia artificial y publicidad, nuevos vectores

La aplicación transversal de inteligencia artificial también comenzó a impactar en los resultados. En el segmento publicitario, Mercado Ads creció 67% interanual en moneda constante, impulsado por mejoras en algoritmos y herramientas automatizadas.

El asistente de IA de Mercado Pago, lanzado en octubre de 2025, gestionó más de 9 millones de conversaciones en el cuarto trimestre, con una tasa de resolución automática superior al 87%.

Cambio de CEO y mensaje al mercado

El período también marcó el cierre de la transición ejecutiva: Ariel Szarfsztejn asumió formalmente como CEO el 1° de enero, tras haberse desempeñado como presidente del área de Commerce.

“El impulso de 2025 fue excepcional, ganando participación de mercado mientras fortalecemos nuestro ecosistema. El récord de NPS en Brasil, México y Argentina refleja la solidez de nuestra propuesta de valor”, sostuvo el CFO, Martín de los Santos.

Pese al sólido crecimiento operativo, el mercado reaccionó con cautela. En medio de la reciente volatilidad de las tecnológicas en Wall Street, los inversores parecen priorizar la rentabilidad por acción por sobre el crecimiento en ingresos. Así, aunque Mercado Libre cerró un año de expansión récord en e-commerce y fintech, la reacción inicial de los mercados dejó en claro que, en el actual contexto, el listón para las grandes tecnológicas sigue siendo cada vez más alto.