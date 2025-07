Wall Street: qué hay detrás de la biotecnológica cuyas acciones se dispararon 160% desde junio

La actividad no se limita a una sola operación. AbbVie también participó en esta tendencia con la compra de Capstan Therapeutics por u$s2.100 millones el 30 de junio, señalando un creciente interés de las grandes farmacéuticas en tecnologías de edición genética.

Prime Medicine.jpeg El sector de edición genética experimentó un mayor interés en adquisiciones.

Los factores técnicos

El analista de Jones Trading, Soumit Roy, identificó a Yahoo Finanzas varios elementos que sustentan el rally alcista de Prime Medicine. Entre estos se encuentran una significativa divergencia en su precio en comparación con empresas similares del sector y un alto nivel de interés en el corto plazo que supera el 30% del capital flotante, lo que podría amplificar los movimientos alcistas.

Adicionalmente, los directivos de la empresa han demostrado confianza en sus perspectivas mediante compras sustanciales en el mercado abierto, adquiriendo 329.000 acciones desde mediados de mayo.

Perspectivas del sector

Aunque Prime Medicine aún no produjo datos clínicos, la adquisición de Verve por parte de Lilly sugiere un cambio estratégico en el enfoque de las grandes farmacéuticas. Las compañías están mostrando interés no solo en tratamientos para enfermedades raras con necesidades médicas no satisfechas, sino también en tecnologías de edición genética para abordar enfermedades de mercados más amplios.

Este cambio de paradigma podría representar una oportunidad para empresas como Prime Medicine, que se posicionan para capitalizar el creciente interés institucional en el sector de edición genética.