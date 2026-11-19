La nueva entrega de Rockstar Games acumuló ingresos estimados por u$s1.840 millones en sus primeras horas. El fenómeno también impacta en las expectativas financieras de Take-Two.

Trece años después de GTA V, Rockstar Games regresó a Vice City con una nueva historia protagonizada por Jason Duval y Lucía Caminos, en uno de los lanzamientos más esperados de la industria del entretenimiento.

La industria de los videojuegos vive uno de sus lanzamientos más importantes de los últimos años. Finalmente, Rockstar Games estrenó este jueves Grand Theft Auto VI (GTA VI), trece años después de la llegada de GTA V , uno de los tres videojuegos más vendidos de todos los tiempos. El regreso a Vice City, la ciudad inspirada en Miami, tiene como protagonistas a Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja de delincuentes ficticios que imitan de cierta manera a Bonnie y Clyde , con la diferencia de que ya facturaron más de u$s1.840 millones en ventas, según estimaciones . El movimiento también se siente en Wall Street y en el aumento de las solicitudes de días libres entre trabajadores de distintos países, que buscan tomarse jornadas de descanso para poder jugar GTA VI desde el momento de su lanzamiento .

"GTA hizo en un día lo que a La Odisea le llevó cuatro meses", resumió para Ámbito Nicolás Crescenzi, coordinador institucional de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA) , en referencia a los ingresos que generó el videojuego frente a la recaudación del éxito de Cristopher Nolan. La comparación permite dimensionar el alcance económico del lanzamiento.

Según datos de Sensor Tower, consultora especializada en el mercado de videojuegos, GTA VI acumulaba 19,05 millones de unidades comercializadas hasta el mediodía de este jueves , incluyendo las reservas realizadas antes del estreno. De ese total, aproximadamente 14,23 millones correspondían a PlayStation 5, mientras que los 4,82 millones restantes pertenecían a Xbox Series X|S, es decir, u$s1.380 millones en PlayStation Store y u$s464 millones en Microsoft Store .

Es importante remarcar que son estimaciones de mercado, dado que ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive, propietaria de la desarrolladora, publicaron todavía cifras oficiales sobre el volumen de ventas. Para Crescenzi, los números permiten dimensionar la demanda inicial, aunque advirtió que el grueso de las compras suele concentrarse alrededor del estreno.

"En los videojuegos de compra única, el día del lanzamiento o la primera semana suelen ser los momentos más importantes, porque ahí se produce el pico de ventas y después comienza a bajar . Los juegos que funcionan mediante suscripciones tienen otra lógica, pero en este caso estamos hablando de un lanzamiento que ya acumuló u$s1.840 millones", explicó.

En este marco, Crescenzi señaló que las cifras difundidas por las consultoras deben distinguirse del presupuesto total del proyecto, especialmente por los gastos publicitarios.

“Estamos hablando de que el costo de desarrollo podría estar cubierto, aunque todavía no sabemos si el juego está generando ganancias. Se estima que desarrollar GTA VI costó entre u$s1.000 millones y u$s1.500 millones, pero a esa cifra hay que sumarle la inversión en marketing. Habitualmente, se calcula que el costo total puede llegar a duplicarse cuando se incorporan los gastos de publicidad”, sostuvo.

La magnitud de esas cifras explica por qué el lanzamiento comenzó a generar consecuencias fuera de la industria del entretenimiento, incluso antes de que los jugadores pudieran recorrer las calles de Vice City.

El nuevo lanzamiento de Rockstar llegó al mercado con un precio de u$s79,99 para su edición estándar y u$s99,99 para la versión Ultimate, que incluye contenido extra, aunque todavía es pronto para evaluar cuánto valor agrega respecto de la edición más económica. Se trata de valores que superan los precios habituales de gran parte de los estrenos de los últimos años, que generalmente se ubicaban entre u$s59,99 y u$s69,99.

Sin embargo, el aumento no parece haber frenado las compras, impulsadas por la enorme expectativa alrededor del juego. Según Sensor Tower, el 87% de las reservas registradas correspondían a la edición Ultimate, una tendencia que también se refleja en el avance de la digitalización en la industria. El 98% de los Net Bookings registrados por Take-Two durante el último trimestre provinieron de canales digitales y online, frente al 2% correspondiente a productos físicos y otras modalidades.

Una parte importante de ese crecimiento estuvo acompañada por la campaña publicitaria de Rockstar Games, que tuvo un despliegue nunca visto hasta ahora en el mundo de los videojuegos. Un ejemplo fue la transformación del Kaseya Center, el estadio de los Miami Heat de la NBA, para un partido especial disputado el miércoles por la noche: incluyó modificaciones en el diseño de la cancha, referencias a Vice City, una indumentaria especial y anuncios temáticos inspirados en el universo del videojuego.

Además, este viernes a la medianoche se estrena el álbum musical de GTA VI, que cuenta con canciones de artistas como Lana Del Rey, Ca7riel y Paco Amoroso, Dua Lipa o Keith Richards. El próximo sábado, varios músicos vinculados con el título participarán de Grand Theft Auto VI: The Festival, un evento que se llevará a cabo en Mana Wynwood, Miami. Aún queda un remanente de entradas, que cuestan u$s72 y permitirán ver las presentaciones de Ca7riel y Paco Amoroso, Cardi B y Travis Scott, entre otros artistas.

Otra de las caras de la campaña de marketing fue una colaboración con Netflix, que en agosto estrenó de manera exclusiva un adelanto extendido del videojuego. Crescenzi describió esta estrategia como parte de la "industria del hype".

"Que una desarrolladora de este tamaño se relacione con una distribuidora y editora de contenido audiovisual como Netflix significa que dos gigantes se dan la mano. Ya empieza a ser una cuestión de impacto y de ver cuánto se puede generar en la industria del hype para maximizar el beneficio posterior", explicó el especialista.

Otro de los factores que podría haber limitado las ventas de GTA VI tiene que ver con que por ahora está disponible únicamente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sin una versión para computadoras anunciada hasta el momento. La compañía tampoco lanzó una edición tradicional en disco y, aunque los jugadores pueden adquirir una caja física, en su interior encontrarán un código para descargar el videojuego desde la tienda digital de su consola, algo que fue enormemente criticado, pero que no impidió el exitoso lanzamiento comercial del título.

Take-Two Interactive, madre del GTA VI y una apuesta para ganar miles de millones

El lanzamiento también representa uno de los principales acontecimientos financieros para Take-Two Interactive, la empresa estadounidense propietaria de Rockstar Games, que cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo TTWO. La compañía cerró su ejercicio fiscal 2026 con Net Bookings por u$s6.720 millones, una métrica que refleja el valor neto de los productos y servicios comercializados. Para el ejercicio fiscal 2027, espera alcanzar entre u$s8.000 millones y u$s8.200 millones. Si bien en su último balance mantuvo esas previsiones anuales, señaló que las reservas del videojuego se encontraban considerablemente por encima de sus expectativas iniciales.

Para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre de 2026, la empresa proyecta Net Bookings por entre u$s3.350 millones y u$s3.500 millones, impulsados principalmente por la nueva entrega. Estas cifras corresponden al conjunto de sus operaciones y no representan exclusivamente las ventas de GTA VI.

El lanzamiento llegó después de un segundo trimestre en el que Take-Two registró Net Bookings por u$s1.600 millones, una caída del 18% respecto del mismo período del año anterior. En ese escenario, la nueva entrega de Grand Theft Auto aparece como el eje central para el crecimiento de la compañía. Por otro lado, algunas proyecciones del mercado contemplan que GTA VI podría generar hasta u$s5.200 millones en ventas durante su primera semana.

Por su lado, las acciones de Take-Two en Wall Street subieron más del 6% durante la rueda del miércoles 18 de noviembre, impulsadas por las expectativas comerciales y las primeras críticas favorables del videojuego. Este jueves, en cambio, registraban una caída cercana al 1% durante las primeras horas de negociación. Según los datos publicados por Business Insider, Take-Two acumulaba una caída bursátil del 15,4% durante 2026, afectada en parte por las dudas sobre la rentabilidad del proyecto y las postergaciones de su lanzamiento, una práctica habitual en los desarrollos de gran escala de la compañía.

Pese a ese desempeño, los analistas mantienen expectativas positivas para los próximos meses. El consenso de Bloomberg estima un potencial de revalorización de aproximadamente 34% para las acciones de Take-Two, mientras que Bloomberg proyecta que GTA VI podría vender entre 40 y 60 millones de copias durante su primer año.

Otro de los efectos que dejó la salida del juego se dio en el mercado laboral. Durante su diálogo con Ámbito, Crescenzi mencionó estimaciones que señalan un aumento de las solicitudes de días libres a nivel mundial.

"Este jueves 19 de noviembre, las solicitudes de licencias a nivel global aumentaron alrededor de un 35% en comparación con el año pasado. Esto responde, por un lado, a que el tiempo de ocio está ganando cada vez más importancia y, por otro, a que el juego ofrece una realidad y una libertad que mucha gente necesita", sostuvo.

Para el especialista, el interés que despierta GTA VI tiene que ver con la autonomía que se le otorga al consumidor, la posibilidad de jugar prácticamente un emulador de la vida real, pero satirizado al máximo.

"El juego viene a cubrir una fantasía del capitalismo, que es la posibilidad de pegarla de alguna manera. Y lo hace a través de una aventura. También plantea una crítica al sueño americano, donde la aspiración termina siendo tener una casa y vivir tranquilo. Hay una necesidad de identificarse con algo distinto y el videojuego ofrece esa libertad", explicó Crescenzi.

La expectativa también tiene consecuencias para las empresas que compiten por el tiempo de entretenimiento de los consumidores. Según un análisis de Sensor Tower, los grandes lanzamientos de videojuegos suelen reducir la cantidad de usuarios activos de otros títulos durante las semanas posteriores a su estreno.

Una franquicia que busca repetir el éxito de GTA V en Vice City

El antecedente comercial de GTA V explica las expectativas que rodean a esta entrega. Lanzado originalmente en septiembre de 2013 para PlayStation 3 y Xbox 360, el videojuego consiguió mantenerse vigente durante tres generaciones de consolas gracias a nuevas versiones y a la continuidad de GTA Online, uno de los negocios más importantes en la historia de Rockstar Games. Crescenzi explicó que el éxito de GTA Online estuvo relacionado con el crecimiento del público adulto.

"La industria del videojuego se masificó, principalmente con un pico durante la pandemia. Una de las grandes plataformas donde el público mayor de 20 años se volcó fue GTA Online, donde las personas ingresan y tienen una ciudad como una caja de arena para poder hacer lo que quieran", señaló.

Ese modelo representa una de las grandes oportunidades comerciales para la nueva entrega. Durante el último trimestre, el 81% de los Net Bookings de Take-Two correspondió al gasto recurrente de los consumidores, una categoría que incluye monedas virtuales, contenidos adicionales, compras dentro de los juegos y publicidad.

Rockstar

Crescenzi considera que una futura modalidad online podría generar un segundo momento de gran actividad comercial, aunque Rockstar todavía no informó oficialmente cuándo estará disponible, aunque se prevé que sea para mitad de 2027.

"Cuando salga GTA Online va a haber otro sismo, pero probablemente con una expectativa diferente, porque la gente ya va a estar dentro del juego. El ingreso de la campaña para un solo jugador es muy fuerte y después viene todo el negocio del online, que funciona como un juego como servicio. Tiene un costo de infraestructura, pero está diseñado para generar más ingresos", explicó.

GTA V superó los u$s1.000 millones en ventas durante sus primeros tres días, una marca que lo convirtió en uno de los acontecimientos comerciales más importantes de la industria del entretenimiento. Trece años después, GTA VI superó esa cifra incluso antes de su estreno. Además, según el último reporte de Take-Two, la franquicia Grand Theft Auto acumula más de 475 millones de unidades comercializadas desde su primera entrega, en 1997, mientras que GTA V representa más de 230 millones de copias.

Rockstar apostó nuevamente por Vice City, ahora dentro del estado ficticio de Leonida, con una historia protagonizada por Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja de criminales. El videojuego también deberá responder a las expectativas de millones de usuarios y a las del mercado. Por lo pronto, GTA VI alcanzó una calificación de 99 puntos sobre 100 en Metacritic, una de las plataformas de referencia para las reseñas de videojuegos, igualando inicialmente la puntuación histórica de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lanzado en 1998 y que este año recibió su merecido relanzamiento para Nintendo Switch 2.

GTA VI es una de las mayores apuestas comerciales de la industria del entretenimiento, probablemente la más grande de la historia de los videojuegos en términos de expectativas de mercado. El lanzamiento comenzó a impulsar las acciones de Take-Two, alteró las expectativas de otras desarrolladoras y hasta influyó en el ámbito laboral, principalmente entre los trabajadores más jóvenes. Ahora, la empresa deberá demostrar cuánto tiempo puede mantener esa demanda y si consigue repetir el recorrido comercial de su antecesor. Las cifras de los próximos meses permitirán comprobarlo.