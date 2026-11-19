La desarrolladora de Claude debutó en el Nasdaq tras recaudar u$s81.300 millones, con una valuación inicial de u$s1,5 billones. La fuerte demanda de sus acciones contrastó con las dudas sobre la rentabilidad de la IA, las tasas elevadas y las posibles restricciones a nuevos centros de datos.

El debut bursátil de Anthropic, creadora de Claude, reavivó el entusiasmo por la inteligencia artificial, aunque persisten las dudas sobre su elevada valuación y la capacidad de transformar el crecimiento de sus ingresos en ganancias sostenibles.

La salida a bolsa de Anthropic , una de las principales desarrolladoras de inteligencia artificial (IA) del mundo y creadora del asistente Claude , funcionó como una prueba de cuánto están dispuestos a pagar los inversores por el crecimiento de una industria que todavía enfrenta interrogantes sobre su rentabilidad .

La compañía protagonizó este jueves la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia , con una recaudación de u$s81.300 millones y una valuación de aproximadamente u$s1,5 billones, en un contexto de creciente escepticismo sobre las inversiones tecnológicas y las perspectivas de tasas de interés elevadas por más tiempo en Estados Unidos , en paralelo a un contexto regulatorio más desafiante.

La empresa fijó un precio de colocación de u$s83 por acción, por encima del rango inicialmente previsto de u$s70 a u$s78, y comenzó a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT .

En paralelo, debutó en el mercado argentino a través de un CEDEAR negociable en BYMA, con el mismo ticker y una relación de conversión de 15 certificados por cada acción estadounidense.

Los títulos abrieron a u$s111,50, un salto del 34,3% desde su precio inicial, y llegaron a superar los u$s115 antes de retroceder hacia la zona de u$s96 , una suba intradiaria de 16% en una rueda marcada por una fuerte volatilidad y toma de ganancias.

El entusiasmo encontró respaldo en la expansión del negocio. Según la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC), Anthropic facturó u$s33.200 millones durante los primeros nueve meses de 2026, frente a u$s2.500 millones en igual período del año anterior, lo que representó un crecimiento interanual del 1.228%.

La multiplicación de sus ingresos por más de 13 veces reflejó la aceleración de la demanda de inteligencia artificial y constituyó uno de los principales argumentos para justificar su elevada valuación bursátil.

Sin embargo, la compañía todavía registra pérdidas operativas, mientras los elevados costos de entrenamiento de modelos y las necesidades de infraestructura plantearon dudas sobre la sostenibilidad de sus márgenes.

El debut también se produjo después del revés electoral de Donald Trump en las legislativas, que aumentó las expectativas de mayor supervisión sobre el sector tecnológico y coincidió con restricciones locales a nuevos centros de datos.

A estas dificultades se sumaron un escenario de tasas elevadas y la creciente competencia entre Anthropic, OpenAI y Google por el mercado empresarial.

En ese contexto, los analistas especializados en conversación con Ámbito destacaron el potencial de crecimiento de Anthropic, aunque advirtieron que la capacidad de transformar ingresos extraordinarios en ganancias sostenibles será determinante para justificar su valuación.

La volatilidad inicial también abrió interrogantes sobre el precio de entrada, la liberación futura de acciones y las oportunidades de inversión después de la colocación.

El debut bursátil de Anthropic y el nuevo escenario político para la IA

La magnitud de la colocación confirmó el interés de los inversores por la inteligencia artificial, pese al deterioro reciente de las cotizaciones tecnológicas.

Para Karin Tenenboim, LatAm Partner de Practical VC, firma de venture capital con sede en Silicon Valley, la salida a bolsa de Anthropic representó uno de los principales hitos tecnológicos de los últimos años. "Que el mercado esté dispuesto a apostar tanto en este escenario muestra que la inteligencia artificial dejó de verse como algo experimental. Hoy ya es infraestructura para la economía", explicó a Ámbito.

Sin embargo, la especialista advirtió que el entusiasmo convive con un escenario político y financiero más desafiante. Según sus estimaciones, la valuación de Anthropic se redujo cerca de un 30% en las semanas previas a la colocación, mientras las acciones vinculadas con la IA acumularon pérdidas superiores al 20% desde mediados de octubre.

Entre los principales riesgos destacó las posibles restricciones a nuevos centros de datos en Estados Unidos, especialmente por su consumo de electricidad y agua. No obstante, consideró que estas inversiones también podrían encontrar respaldo local. En este sentido, entiende que "muchos condados de Estados Unidos van a recibir bien a los data centers, porque llegan con más recaudación, empleo y fondos para el desarrollo local".

En caso de que las limitaciones regulatorias frenen nuevos proyectos, Tenenboim anticipó que las grandes tecnológicas podrían trasladar parte de sus inversiones a otros países. Entre los posibles destinos mencionó Quebec y Alberta, en Canadá, además de Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo, por sus condiciones energéticas, fiscales y regulatorias favorables.

Por su parte, Román Eduardo Gutiérrez, portfolio manager de Báltico Investments, destacó el interés que despertó el debut, aunque advirtió sobre la volatilidad de las primeras operaciones. "Las primeras horas de negociación llevaron la acción hasta los u$s115, desde u$s83 que fue su precio inicial de colocación", señaló. Posteriormente, los títulos retrocedieron ante una fuerte toma de ganancias.

De esta forma, la salida a bolsa combinó una demanda extraordinaria con mayores exigencias sobre las perspectivas del negocio, en un escenario en el que las restricciones políticas y el elevado costo del capital podrían condicionar las inversiones necesarias para sostener su crecimiento.

Los números de Anthropic y el desafío de transformar ingresos en ganancias

El crecimiento de Anthropic fue uno de los principales argumentos detrás de su elevada valuación bursátil. Sin embargo, la expansión de los ingresos todavía debe traducirse en ganancias sostenibles, especialmente por los elevados costos de entrenamiento de modelos y las inversiones en infraestructura necesarias para competir en la industria de inteligencia artificial.

Según el prospecto presentado ante la SEC, la compañía facturó u$s33.200 millones entre enero y septiembre de 2026, frente a u$s2.500 millones en igual período del año anterior, un crecimiento del 1.228%. Al mismo tiempo, registró una pérdida operativa de u$s1.300 millones, considerablemente inferior a los u$s5.200 millones del mismo período de 2025.

Para Tenenboim, la mejora de la rentabilidad ya comenzó a materializarse. "Fue rentable en el segundo trimestre y genera márgenes brutos de más del 80% en inferencia, que el año que viene va a ser su principal fuente de ingresos", señaló.

La inferencia es el proceso mediante el cual los modelos de IA generan respuestas a partir de las consultas de los usuarios, una actividad que crece a medida que las empresas incorporan esta tecnología a sus operaciones.

Claude, el asistente de IA de Anthropic, genera respuestas mediante procesos de inferencia, una actividad clave para el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad de la compañía.

Sin embargo, la especialista advirtió que los márgenes de inferencia no reflejan todos los costos del negocio. "Anthropic deja buena parte de sus costos de entrenamiento fuera del margen bruto y los registra como investigación y desarrollo, y además tiene compromisos enormes de inversión en infraestructura que va a tener que amortizar", explicó.

Esta distinción resulta fundamental para evaluar la rentabilidad de la compañía, ya que aunque la operación de los modelos puede generar márgenes elevados, su desarrollo y la expansión de la capacidad de procesamiento continúan demandando inversiones multimillonarias.

Aun así, Tenenboim mantiene perspectivas favorables. Según sus estimaciones, el margen operativo podría ubicarse entre el 10% y el 35% durante los próximos tres años, siempre que los ingresos mantengan un crecimiento superior al doble anual. De esta manera, la capacidad de sostener esa expansión será determinante para justificar las expectativas incorporadas en su valuación bursátil.

Valuación, volatilidad y oportunidades de inversión tras la IPO

Después del fuerte interés inicial, el principal desafío para los inversores será determinar cuánto crecimiento futuro ya está incorporado en el precio de Anthropic. La colocación valoró a la compañía en aproximadamente u$s1,5 billones, mientras que el salto de sus acciones durante las primeras operaciones elevó transitoriamente su capitalización por encima de los u$s2 billones.

En ese contexto, Gutiérrez recomendó cautela ante la volatilidad de las primeras ruedas y aconsejó "esperar que las acciones reflejen mayor equilibrio entre oferta y demanda", con la expectativa de que el precio vuelva a acercarse al rango de colocación inicial. Incluso consideró conveniente postergar las decisiones de inversión hasta la próxima semana.

También advirtió que la futura liberación de acciones de ejecutivos, empleados y fundadores podría incrementar la oferta disponible y ejercer presión bajista sobre la cotización, aunque su efecto dependerá de las decisiones de venta de esos accionistas.

En esa misma línea, Tenenboim reconoció que "una caída del 30% durante el período de lock-up es totalmente posible, incluso probable", en referencia a las restricciones temporales que impiden a determinados accionistas vender sus participaciones. Sin embargo, consideró que esta volatilidad no necesariamente modificaría las perspectivas favorables del negocio a largo plazo.

El optimismo sobre el crecimiento de Anthropic contrasta, no obstante, con las exigentes expectativas incorporadas en su valuación. Según Tenenboim, los bancos colocadores proyectan una facturación de entre u$s270.000 millones y u$s280.000 millones para 2028, cifras que requerirían mantener un ritmo de expansión extraordinario. Aun así, sostuvo que la incorporación de la IA a las operaciones empresariales continuará impulsando la demanda de esta tecnología.

Por último, destacó que buena parte del valor de Anthropic se generó antes de su llegada a Wall Street. "La gran oportunidad no está necesariamente en esperar el próximo IPO, sino en entrar a las compañías ganadoras mientras todavía son privadas", afirmó. Según indicó, ya se negociaron más de u$s4.600 millones de acciones de Anthropic en mercados secundarios, lo que refleja la creciente importancia de estos mecanismos para acceder a empresas tecnológicas antes de su debut bursátil.