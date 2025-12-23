Wall Street opera sin grandes variaciones en la última rueda antes de las fiestas

Los datos económicos de EEUU que fueron demorados por el shutdown serán el plato fuerte de la jornada. En Europa y Asia, el foco de los inversores está en Francia y Japón.

Las publicaciones económicas de EEUU, retrasadas por el shutdown récord, son el foco principal de atención.

Los principales índices de Wall Street operan con bajas moderadas en la preapertura de este martes, en la previa de la publicación de los datos clave de la economía de EEUU . En el resto de las plazas financieras, las operaciones mantienen un leve avance.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,03% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,03%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones opera neutro.

En la previa, las acciones con mayores subas son Huntigton Ingalls (+5,23%), Albemarle (+3,03%) y Newmont Goldcorp (+1,13%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Johnson & Johnson (-1,23%) y Eli Lilly (-1,12%).

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas: el Nasdaq sube 18,54%, el S&P 500 acompaña con +15,14% y el Dow Jones le sigue con +12,72%.

Las publicaciones económicas de EEUU , retrasadas por el shutdown récord , son el foco principal de atención en una semana acortada por las festividades en gran parte del mundo.

Se prevé que las cifras de crecimiento del tercer trimestre de EEUU muestren que la economía estadounidense continuó creciendo a un sólido 3,3%.

Aun así, esto representaría un ligero retroceso con respecto al trimestre anterior, debido en parte a una fuerte caída de las importaciones tras un repunte a principios de año antes de la introducción de aranceles.

Las bolsas en Europa y Asia

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx baja 0,11%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,04% y el CAC francés cae 0,20%. "El rechazo del presupuesto francés pone de relieve la preocupación fiscal en la segunda economía más grande de la eurozona", plantearon desde el HSBC. Por fuera de la Unión Europea, el FTSE del Reino Unido baja 0,04%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong baja 0,11%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,07%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,28% y Nikkei 225 japonés aumentó 0,06%. "La subida de tipos de interés de Japón elevó el rendimiento de sus bonos a 10 años a su máximo en 26 años, lo que generó inquietud fiscal", planteó el banco hongkonés.

Y agregó: "El ministro de finanzas japonés declaró que el tipo de cambio reciente del yen se desvía de los fundamentos de la economía, lo que sugiere que Japón podría tomar medidas".