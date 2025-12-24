Claves del mercado para 2026: gasto en IA, ganancias corporativas y recortes de tasas de la Fed + Seguir en









Para sostener el impulso en 2026, el mercado dependerá de ganancias corporativas firmes, una Fed con política monetaria expansiva y resultados concretos de la inversión en inteligencia artificial.

Wall Street. El mercado de valores de Estados Unidos encara 2026 con una mezcla de expectativas favorables y riesgos estructurales. Foto: USA Today

El mercado bursátil de Estados Unidos entra en 2026 con un notable optimismo en los inversores, impulsado por un ciclo de ganancias consistentes, fuertes inversiones en inteligencia artificial (IA) y expectativas de nuevas bajas en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), según un análisis difundido por Reuters.

En 2025, los principales índices norteamericanos registraron subas de dos dígitos por tercer año consecutivo: el S&P 500 acumuló más de un 17% de ganancia y continúa impulsado por el crecimiento de sectores tecnológicos y de alta productividad. Expertos destacan que para que ese impulso se mantenga en 2026 será determinante que las empresas sigan reportando resultados sólidos, que la política monetaria de la Fed se mantenga con un sesgo expansivo y que la inversión en tecnologías de IA siga dando frutos tangibles.

El informe de Reuters subraya que se espera un crecimiento de las utilidades corporativas de más del 15% en 2026, ampliándose más allá del núcleo de las grandes siete tecnológicas que lideran el índice, algo que podría dar mayor sostén al mercado si las pequeñas y medianas compañías también mejoran márgenes y resultados. La dinámica de inversión en IA -que ha sido uno de los principales motores del rally bursátil reciente- sigue siendo central, aunque ahora los inversores buscan ver retornos concretos de ese gasto antes de confirmar expectativas más audaces.

Otro factor clave para 2026 es la política de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, que después de una serie de recortes que sumaron 175 puntos básicos entre 2024 y 2025, podría avanzar con dos nuevas reducciones durante el año siguiente, según las expectativas de los mercados financieros. Un entorno de tasas más bajas ayudaría a sostener el apetito por acciones y reduciría costos de financiamiento, aunque la magnitud y el timing de esos movimientos dependerán del comportamiento de la inflación y la actividad económica.

Asimismo, el contexto geopolítico -en especial las relaciones entre Estados Unidos y China, las dos principales potencias económicas- aparece como un factor que podría agregar volatilidad o actuar como catalizador positivo, dependiendo de cómo evolucionen las tensiones comerciales y tecnológicas.

En resumen, el mercado de valores de Estados Unidos encara 2026 con una mezcla de expectativas favorables y riesgos estructurales: si bien hay confianza en la solidez de las utilidades corporativas, el impacto real de la inversión en IA y la dirección de la política monetaria serán determinantes para definir si la tendencia alcista de los últimos años puede sostenerse o si se moderará hacia un crecimiento más pausado.