Cautela en Wall Street: los índices operan con tranquilidad pero se mantienen cerca de máximos históricos

Las acciones en Wall Street oscilan cerca de máximos históricos en una sesión relativamente tranquila antes de Navidad.

Wall Street. Los bonos fluctúan y el dólar se mantiene en su nivel más bajo desde octubre. NYSE

Las acciones en Wall Street operan con relativa calma pero oscilan cerca de máximos históricos en una sesión antes de Navidad. El S&P 500 registra pocos cambios al comienzo del período conocido como el “rally de Santa Claus”, que normalmente abarca las últimas cinco ruedas del año y las dos primeras del nuevo.

A su vez, los bonos fluctúan y el dólar se mantiene en su nivel más bajo desde octubre. El oro se mantuvo cerca de un récord.

Vaivenes en Wall Street en un año que arrancó con turbulencia La tranquilidad actual contrasta con la volatilidad que marcó al mercado a comienzos del año, cuando la llamada "tormenta arancelaria" empujó al principal índice bursátil al borde de un mercado bajista. Desde entonces, las acciones repuntaron con fuerza, impulsadas por una ola compradora en cada corrección, alimentada por el temor de los inversores a quedarse fuera del rally.

Aunque el fuerte repunte se moderó brevemente hacia fin de año por dudas en torno al entusiasmo por la inteligencia artificial, las expectativas de que la Reserva Federal tenga más margen para recortar tasas en 2026 siguen sosteniendo el optimismo en torno a los resultados corporativos.

"Creemos que los inversores deberían prepararse para nuevas subas en los mercados accionarios", afirmó esta semana Ulrike Hoffmann-Burchardi, de UBS Global Wealth Management. "Seguimos considerando atractivas las acciones estadounidenses, con oportunidades interesantes en sectores como tecnología, salud, servicios públicos y financieros".