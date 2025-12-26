La nueva dirigencia de San Lorenzo rechazó la oferta de River por Jhohan Romaña: los detalles + Seguir en









El "Ciclón" rechazó el primer ofrecimiento de River por el defensor colombiano, pero está abierto a seguir negociando.

La nueva dirigencia de San Lorenzo rechazó la oferta de River por Romaña

En medio de una fuerte crisis institucional, con la salida de Marcelo Moretti y la reestructuración de la nueva Comisión Directiva, encabezada por Sergio Constantino, San Lorenzo arrancó su mercado de pases.

En ese contexto, este viernes rechazó la oferta de River por Jhohan Romaña, defensor central colombiano de 27 años. El primer ofrecimiento del club de Núñez fue 2 millones de dólares por el 50% del pase y la cesión del zaguero uruguayo Sebastián Boselli. Sin embargo, las nuevas autoridades del conjunto "azulgrana" no dieron el visto bueno.

Según el periodista Germán García Grova, San Lorenzo consideró insuficiente la oferta, ya que pretende vender la totalidad de su ficha y no la mitad como pretendían desde Núñez. De todas formas, las negociaciones continuarán en los próximos días.

Pese a esto, en River preparan una nueva oferta por el defensor que quiere Gallardo para 2026. Sin embargo, la idea es que el 2 de enero esté disponible para viajar a la pretemporada que harán en San Martín de Los Andes. Si no se resuelve antes, irán en busca de otro central.

Los números de Romaña en San Lorenzo Desde su arribo a San Lorenzo a comienzos de 2024, Jhohan Romaña disputó un total de 83 partidos, con un saldo de 1 gol (a Palmeiras por la Copa Libertadores) y 2 asistencias. En sus 7.214 minutos en cancha, el colombiano recibió 28 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos oportunidades.

En la última temporada, el zaguero tuvo 36 partidos en el primer equipo y todos fueron como titular.