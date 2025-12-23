HBO reveló el tráiler de la cuarta temporada de la serie "Industry" + Seguir en









La tercera temporada de Industry fue nominada al Critics Choice Award 2025 como Mejor Serie Dramática y encabezó la lista de “Las Mejores Series de 2024” de The New Yorker.

En enero llega una nueva temporada de Industry a HBO y HBO Max.

HBO presentó el tráiler oficial de la cuarta temporada de su aclamada serie original de drama Industry. La nueva temporada estrena su primer episodio el domingo 11 de enero a las 10:00 p. m. ET en HBO y HBO Max, seguido de un nuevo episodio cada domingo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el punto más alto de sus carreras y viviendo la vida que siempre soñaron, Harper (Myha’la) y Yasmin (Marisa Abela) se ven arrastradas a un juego de gato y ratón a escala global cuando una figura clave del sector fintech irrumpe en Londres. Mientras Yasmin enfrenta los desafíos de su relación con Sir Henry Muck (Kit Harington) y Harper se involucra con el misterioso ejecutivo Whitney Halberstram (Max Minghella), la compleja relación entre ambas comienza a transformarse bajo la presión del dinero, el poder y la ambición por llegar a la cima.

Embed - Industry - Temporada 4 | Tráiler Oficial | HBO El elenco de la nueva temporada incluye a Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani y Edward Holcroft.

El éxito de la tercera temporada de Industry La tercera temporada de Industry fue nominada al Critics Choice Award 2025 como Mejor Serie Dramática y encabezó la lista de “Las Mejores Series de 2024” de The New Yorker. Medios como TIME, The New York Times y Vanity Fair destacaron la producción como “un drama envolvente y electrizante, con una narrativa inteligente”, “la mejor serie de la televisión” y “una cita imperdible”.

Industry fue creada y escrita por Mickey Down y Konrad Kay, quienes también se desempeñan como productores ejecutivos. La serie es una producción de Bad Wolf para HBO/BBC y cuenta con producción ejecutiva de Jane Tranter, Kate Crowther y Ryan Rasmussen por Bad Wolf; Kathleen McCaffrey por Little Gems; y Rebecca Ferguson por la BBC. La dirección está a cargo de Mickey Down y Konrad Kay, Michelle Savill y Luke Snellin.