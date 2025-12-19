Wall Street prolonga las subas en el premarket pero cierra la semana en rojo + Seguir en









En el viejo continente la novedad pasa por el nuevo apoyo financiero en Ucrania, mientras que en Asia el Banco de Japón subió las tasas a su nivel más alto en 30 años. En EEUU hoy se conocerán datos rezagados de octubre.

Pese a la suba de ayer, a nivel semana Wall Street acumula bajas. NYSE

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este viernes, tras repuntar el jueves gracias a los excelentes resultados del fabricante de chips Micron Technology. Si esa tendencia se prolonga tras la apertura, la bolsa norteamericana podría revertir la tendencia negativa con la que cierra la semana.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,26% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,40%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,04% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Oracle (+5,4%), Generac (+3,4%) y Albemarle Corp (+2,7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Nike Inc (-10,71%) y FedEx Corporation (-1,71%).

De cara al cierre de la semana, los principales índices de Wall Street anotan resultados a la baja: el Nasdaq retrocede 0,81%, el S&P 500 acompaña con -0,77% y el Dow Jones baja 1,04%.

A nivel macroeconómico, este viernes se conocerá el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), el medidor de inflación predilecto por la Fed, junto con el nivel de gasto en consumo personal. En ambos casos, serán datos de octubre, debido al rezago por el shutdown de 43 días.

Las bolsas en el resto del mundo En Europa, el Euro Stoxx baja 0,12%. A nivel local, el DAX alemán cae 0,06% y el CAC francés retrocede 0,15%. Los inversores también estaban asimilando la noticia de que la Unión Europea proporcionaría a Ucrania u$s105.400 millones de apoyo en los próximos dos años. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,11%. En Asia, el principal acontecimiento fue la suba de las tasas de interés en Japón al 0,75%, su nivel más alto en 30 años. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,75%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,36%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,65% y Nikkei 225 japonés aumentó 1,02%.

