La refinería La Plata de YPF puso en marcha una nueva sala de operación en tiempo real

YPF celebró el centenario de su complejo industrial más emblemático con la puesta en marcha de la Real Time Operations Room, una sala que centraliza y digitaliza todas las operaciones de la refinería más grande del país.

La Refinería La Plata cumple 100 años como corazón del sistema de refinación argentino y símbolo del desarrollo industrial nacional.

La refinería La Plata de YPF , el complejo industrial más grande de la Argentina y uno de los polos energéticos más relevantes de Sudamérica, celebró sus 100 años de operación continua con un gesto que combina historia y futuro: la inauguración de la Real Time Operations Room (RTOR) , una sala que integra y monitorea en tiempo real todas las operaciones del Complejo Industrial La Plata (CILP).

Inaugurada en 1925 bajo la visión del ingeniero Enrique Mosconi , la refinería se consolidó como una pieza central de la matriz energética nacional. Hoy abastece el 41% de las naftas y el 39% del gasoil que se consumen en el país, y continúa siendo un motor clave del desarrollo industrial y económico de la región.

El acto conmemorativo reunió a autoridades de YPF , trabajadores y referentes del sector, y tuvo como escenario el propio Complejo Industrial. Allí se descubrió una placa conmemorativa y se realizó una proyección audiovisual sobre el edificio histórico, que recorrió los principales hitos del complejo y su proyección hacia los próximos 100 años.

“El centenario de la Refinería La Plata no es solo una celebración del pasado, sino una reafirmación de los valores que guiaron su creación y que hoy son la base sobre la que estamos construyendo el futuro de YPF” , expresó Horacio Marín , presidente y CEO de la compañía. “Esta refinería fue y sigue siendo la semilla del desarrollo de toda la región”, agregó, con una referencia personal a su vínculo histórico con el complejo.

Quién fue Enrique Mosconi de YPF

Enrique Mosconi fue una de las figuras más influyentes de la historia energética argentina y el principal impulsor de YPF como empresa estatal estratégica. Ingeniero militar y general del Ejército, asumió la conducción de YPF en 1922, apenas meses después de su creación, y la transformó en un instrumento central para garantizar el autoabastecimiento y la soberanía energética del país en un contexto dominado por compañías extranjeras.

Durante su gestión, Mosconi impulsó una integración vertical inédita para la época: exploración, producción, refinación, transporte y comercialización bajo control estatal. Bajo su liderazgo se expandieron los yacimientos, se construyeron oleoductos, se fortaleció la red de estaciones de servicio y se inauguraron infraestructuras clave como la Refinería La Plata en 1925, concebida como el corazón industrial del sistema petrolero nacional.

Más allá de su legado técnico, Mosconi dejó una doctrina energética que trascendió su tiempo. Defendió la idea de que el petróleo debía estar al servicio del desarrollo nacional y no de intereses privados o externos, y promovió un modelo de empresa pública eficiente, profesional y con fuerte compromiso social. Su visión sentó las bases de YPF como símbolo de soberanía, desarrollo industrial y política energética de largo plazo en la Argentina.

image Desde 1925, el complejo fundado bajo la visión de Enrique Mosconi abastece una porción clave del mercado de combustibles del país.

Tecnología en tiempo real para la refinería del futuro

En ese mismo acto, YPF puso en funcionamiento la Real Time Operations Room, un espacio que marca un cambio de paradigma operativo en la refinería. La nueva sala concentra en un solo ámbito el monitoreo integral de todas las unidades del complejo, conectándolas directamente con el Real Time Intelligence Center (RTIC).

Hasta ahora, los procesos se supervisaban de manera fragmentada en distintas áreas. Con la RTOR, ingenieros y operadores trabajan de forma coordinada, reduciendo drásticamente los tiempos entre la detección de desvíos y la corrección de los procesos, lo que se traduce en mayor eficiencia, productividad y seguridad.

YPF Real Time Operations Room Refinería La Plata La digitalización y el monitoreo inteligente marcan el comienzo de una nueva etapa operativa para la refinería más grande de la Argentina. YPF

“Con la RTOR damos un paso estratégico hacia el futuro. No se trata solo de tecnología, sino de cómo cuidamos a nuestra gente y hacemos más eficiente cada proceso”, señaló Marín. “Queremos que YPF sea reconocida por su excelencia operativa y por liderar la transformación energética en la región”.

La sala incorpora tecnología de última generación, conectividad avanzada y sistemas de toma de decisiones basados en datos, lo que permite anticipar escenarios, detectar riesgos con mayor rapidez y fortalecer la confiabilidad de las instalaciones.

Horacio Marin YPF Refinería La Plata “Celebrar estos 100 años es honrar los valores con los que nació YPF y proyectarlos hacia el futuro”, destacó Horacio Marín durante el acto en la Refinería La Plata. YPF

La magnitud del proyecto refleja su relevancia estratégica: la RTOR demandó 180 kilómetros de fibra óptica, 16 kilómetros de canalizaciones, 4 kilómetros de bandejas, 20 toneladas de soportes y cuenta con 30 tableros de control, además de áreas de ingeniería, salas de reuniones y espacios diseñados para garantizar continuidad operativa y confort para los equipos.

Así, en el año de su centenario, la Refinería La Plata reafirma su lugar como corazón histórico del sistema de refinación argentino, pero también como plataforma desde la cual YPF proyecta su transformación tecnológica y operativa.

Un complejo que nació hace un siglo para impulsar la soberanía energética y que hoy se reinventa para seguir siendo protagonista en la próxima etapa del sector energético nacional.