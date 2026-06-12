Ya se puede invertir en SpaceX desde Argentina: cómo comprar el nuevo Cedear de la empresa de Elon Musk

SpaceX salió a cotizar en Wall Street y BYMA confirmó que ya está disponible para operar su Cedear en el mercado argentino.

SpaceX salió a cotizar en Wall Street y los brókers locales ya permiten invertir en sus Cedears que llegaron al mercado el mismo día.

SpaceX, la compañía aeroespacial del magnate Elon Musk, ya salió a cotizar en Wall Street tras meses de especulación. Mientras tanto, los inversores argentinos también pueden apostar por la compañía tanto en pesos como en dólares desde el mercado local, a través de su Cedear, confirmó BYMA este viernes.

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La empresa debutó en el Nasdaq con una valoración cercana a los u$s1,77 billones y una colocación de u$s75.000 millones, la mayor oferta pública inicial (IPO) registrada hasta ahora.

cedear spacex

Spacex puso en circulación 555,6 millones de acciones a un precio inicial de u$s135 por papel. La demanda de los inversores superó ampliamente la oferta disponible, con órdenes que multiplicaron por cuatro el volumen emitido. Además, el 30% de las acciones fue destinado a inversores minoristas, mientras que el 70% quedó en manos de grandes fondos e instituciones.

"La oferta estuvo sobresuscripta (2x) con órdenes institucionales que superaron los US$10 mil millones, lo que asegura un debut con fuerte demanda", mencionaron desde Portfolio Personal Inversiones.

Musk conserva el control de la compañía gracias a una estructura accionaria especial que le otorga más del 80% de los derechos de voto. Su participación está valuada en cientos de miles de millones de dólares, impulsando su patrimonio a niveles sin precedentes.

spacex SpaceX salió a cotizar en Wall Street y algunos brókers locales ya permiten invertir en sus Cedears que llegaron al mercado el mismo día.

Invertir en SpaceX desde Argentina

Al tratarse de un lanzamiento tan espectacular y relevante, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) se adelantaron al pedido de los inversores argentinos y permitieron que se pueda comprar acciones de SpaceX tan pronto como el mismo día de la IPO.

Por esta razón, brókers como IOL invertironline, Balanz Capital y Cocos Capital ya permiten convertir pesos o dólares a acciones de SpaceX mediante el mercado de Cedears.

Cabe señalar que los Cedears son activos que representan acciones de empresas que cotizan en mercados internacionales y pueden negociarse localmente en pesos.

Su valor refleja tanto la cotización del activo subyacente en el exterior como la evolución del dólar contado con liquidación (CCL), lo que los convierte en una alternativa para acceder a compañías globales, reducir la exposición al riesgo argentino y resguardarse frente a una posible depreciación del peso.

De todas formas, a pesar de la facilidad con la que se puede invertir en SpaceX desde Argentina, no resulta conveniente en el contexto actual.

"Si nos remontamos a la historia y a otros IPO, que fueron récords históricos, en muchos casos al haber tanto FOMO que genera que ingresen algunos inversores que no entienden del todo el negocio, suele haber ajustes", relataron desde Cocos Capital.