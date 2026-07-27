El principal fabricante de chips de China se dispara más de 500% en su debut bursátil: los motivos del boom + Agregar ámbito en









El auge de la inteligencia artificial disparó la demanda global de semiconductores avanzados. En su debut en la bolsa de Shanghái, ChangXin Memory Technologies (CXMT) se convirtió en la empresa más valiosa de China.

El fabricante chino de chips CXMT se disparó más del 500% en su primera jornada en la bolsa de Shanghái.

El principal fabricante chino de chips de memoria, CXMT, debutó este lunes en la bolsa de Shanghái con una suba superior al 500%, en medio del auge de la demanda global de semiconductores para inteligencia artificial.

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Esto se enmarca en una competencia mundial por desarrollar centros de datos para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, que provocó una escasez de chips de memoria y desató un boom entre los fabricantes del sector.

En ese marco, ChangXin Memory Technologies (CXMT) aspira a competir al mismo nivel con los gigantes surcoreanos Samsung Electronics y SK Hynix, y el estadounidense Micron en el mercado de los semiconductores.

Demanda global: El auge de la inteligencia artificial impulsa una competencia mundial por semiconductores y escasez de chips de memoria. El detalle de la disparada La empresa con sede en Anhui recaudó 66.600 millones de yuanes (u$s9.800 millones) en su oferta pública inicial. Así, los títulos de la empresa se dispararon más de 500% a media mañana, llevando su capitalización de mercado a 3,5 billones de yuanes (u$s520.000 millones), con lo que se convirtió en la empresa de más valor en China.

La demanda global de chips de memoria avanzados como componentes esenciales de los servidores de IA no tiene precedentes. El fenómeno impulsó las ganancias de los fabricantes y provocó una escasez de chips DRAM, usados en notebooks, celulares y otros dispositivos, que se tradujo en un encarecimiento sostenido de esos productos.

Este contexto resulta clave para subrayar que Apple estaría evaluando incorporar los chips DRAM de CXMT en sus productos. La compañía china, fundada en 2016, ocupa el cuarto lugar en el mercado mundial de chips DRAM con una participación cercana al 8%, por detrás de Samsung, SK Hynix y Micron.

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