Feriado inesperado: agosto comienza con un finde largo para un partido de Buenos Aires + Agregar ámbito en









Una jornada especial modifica la actividad de algunos afortunados y suma tres días consecutivos de descanso para sus vecinos.

Algunos bonaerenses afortunados van a disfrutar de un fin de semana largo exclusivo. Magnific

Antes de terminar, julio 2026 ofrece un último fin de semana largo para algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires. Mientras la mayor parte del país va a mantener su rutina habitual, una jurisdicción contará con un feriado especial por una celebración histórica y cultural.

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Es importante tener en cuenta que este tipo de disposiciones tiene un alcance exclusivamente local y busca reconocer acontecimientos propios de cada comunidad. Además de suspender la actividad en dependencias públicas, se suelen celebrar actos oficiales, celebraciones religiosas y propuestas abiertas para los vecinos.

Algunas localidades van a gozar de un fin de semana largo a fin de julio. Magnific Por qué es feriado el 31 de julio de 2026 El viernes 31 de julio de 2026 habrá un día no laborable en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, aunque con alcances diferentes según cada caso. Como esa fecha justo antes del fin de semana, quienes estén alcanzados por la medida podrán disfrutar de un descanso extendido, perfecto para una escapada. Las localidades y partidos afectados son los siguientes:

Saladillo: aniversario fundacional por los 163 años de la creación de la ciudad

aniversario fundacional por los de la creación de la ciudad Junín: fiesta patronal en honor a San Ignacio de Loyola

fiesta patronal en honor a Los Indios (partido de Rojas): aniversario fundacional de la localidad, que recuerda la inauguración de la estación ferroviaria el 31 de julio de 1911 En el caso de Saladillo, la conmemoración incluirá un acto oficial frente al Palacio Municipal desde las 10:30, el tradicional chocolate aniversario, inauguraciones de obras públicas, homenajes a vecinos y una misa alusiva. Además, el cronograma de festejos se extenderá entre el 27 de julio y el 12 de agosto, con actividades como una velada de gala, una cena solidaria, un desfile gaucho y la primera Fiesta del Buñuelo Artesanal en la localidad de Del Carril, prevista para el 9 de agosto.

En Junín, el asueto se debe a las fiestas patronales dedicadas a San Ignacio de Loyola. Durante esa jornada no habrá actividad en las dependencias municipales, mientras que la comunidad participará de celebraciones religiosas, peregrinaciones y encuentros culturales organizados junto con la Iglesia local.

Por su parte, Los Indios, perteneciente al partido de Rojas, recordará un nuevo aniversario de su nacimiento como localidad. La fecha evoca la habilitación de la estación ferroviaria que dio origen al pueblo en 1911. Habitualmente, los festejos incluyen actos con autoridades municipales, almuerzos populares y reuniones de antiguos vecinos en las instalaciones del Club Atlético Los Indios. Julio 2026 todavía guarda un feriado sorpresa. Magnific Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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