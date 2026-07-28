Antes de terminar, julio 2026 ofrece un último fin de semana largo para algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires. Mientras la mayor parte del país va a mantener su rutina habitual, una jurisdicción contará con un feriado especial por una celebración histórica y cultural.
Feriado inesperado: agosto comienza con un finde largo para un partido de Buenos Aires
Una jornada especial modifica la actividad de algunos afortunados y suma tres días consecutivos de descanso para sus vecinos.
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El último finde largo de julio es para Buenos Aires: qué partidos tendrán un inesperado feriado
Es importante tener en cuenta que este tipo de disposiciones tiene un alcance exclusivamente local y busca reconocer acontecimientos propios de cada comunidad. Además de suspender la actividad en dependencias públicas, se suelen celebrar actos oficiales, celebraciones religiosas y propuestas abiertas para los vecinos.
Por qué es feriado el 31 de julio de 2026
El viernes 31 de julio de 2026 habrá un día no laborable en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, aunque con alcances diferentes según cada caso. Como esa fecha justo antes del fin de semana, quienes estén alcanzados por la medida podrán disfrutar de un descanso extendido, perfecto para una escapada. Las localidades y partidos afectados son los siguientes:
- Saladillo: aniversario fundacional por los 163 años de la creación de la ciudad
- Junín: fiesta patronal en honor a San Ignacio de Loyola
- Los Indios (partido de Rojas): aniversario fundacional de la localidad, que recuerda la inauguración de la estación ferroviaria el 31 de julio de 1911
En el caso de Saladillo, la conmemoración incluirá un acto oficial frente al Palacio Municipal desde las 10:30, el tradicional chocolate aniversario, inauguraciones de obras públicas, homenajes a vecinos y una misa alusiva. Además, el cronograma de festejos se extenderá entre el 27 de julio y el 12 de agosto, con actividades como una velada de gala, una cena solidaria, un desfile gaucho y la primera Fiesta del Buñuelo Artesanal en la localidad de Del Carril, prevista para el 9 de agosto.
En Junín, el asueto se debe a las fiestas patronales dedicadas a San Ignacio de Loyola. Durante esa jornada no habrá actividad en las dependencias municipales, mientras que la comunidad participará de celebraciones religiosas, peregrinaciones y encuentros culturales organizados junto con la Iglesia local.
Por su parte, Los Indios, perteneciente al partido de Rojas, recordará un nuevo aniversario de su nacimiento como localidad. La fecha evoca la habilitación de la estación ferroviaria que dio origen al pueblo en 1911. Habitualmente, los festejos incluyen actos con autoridades municipales, almuerzos populares y reuniones de antiguos vecinos en las instalaciones del Club Atlético Los Indios.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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