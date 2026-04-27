Fito Páez anuncia su gira por Argentina en el marco del "Sale el Sol Tour 2026"

El tour propone un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con la precisión artesanal que distingue a Páez.

Fito Páez abre un nuevo capítulo en su recorrido artístico y anuncia las primeras fechas de su esperada gira por el país, en el marco del Sale el Sol Tour 2026 , el proyecto que marca el inicio de una etapa completamente renovada en su carrera.

El tour propone un espectáculo concebido desde cero, con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con la precisión artesanal que distingue a Páez. Cada arreglo, cada sonido y cada detalle escénico fueron elegidos con la minuciosidad de quien conoce profundamente su propio universo.

Sale el Sol Tour 2026 es, al mismo tiempo, un viaje por las canciones más emblemáticas de su repertorio y una nueva lectura de ellas . Fito las revisita, las reinterpreta y las resignifica, ofreciendo un concierto que late con la energía de su presente y la emoción de toda una vida dedicada a la música.

Las presentaciones recientes en el Movistar Arena dejaron entrever el pulso de esta nueva etapa : un show intenso y emotivo, con un repertorio que cruza distintas épocas de su obra y una puesta, a cargo de Sergio Lacroix, que potencia cada momento sin perder la esencia.

Algo similar ocurrió en Neuquén y Mendoza los días 15 y 17 de abril, respectivamente, en el par de shows que ofició de ceremonia inaugural para esta gira federal y rutera que prepara Fito.

Sin adelantar demasiado, lo que sucede en escena confirma que se trata de una experiencia pensada en cada detalle, donde la conexión con el público vuelve a ocupar un lugar central.

En ese marco, la gira argentina asume también un propósito profundamente federal: llevar esta nueva propuesta a distintos puntos del país, reforzando el vínculo histórico de Fito con su audiencia más allá de Buenos Aires. Cada ciudad se vuelve así parte de una misma narrativa, donde las canciones funcionan como punto de encuentro y celebración colectiva.

Tras una serie de funciones consagratorias en la capital, y con los recientes shows en Mendoza y Neuquén como antesala de lo que se viene, el regreso a las rutas argentinas promete justamente eso: un reencuentro amplio, diverso y cercano, donde la música, la poesía y la emoción vuelven a desplegarse en todo el territorio.

Más que una gira, esta etapa del rosarino es una declaración artística: una invitación a ver a Fito Paez como nunca antes, en un momento de plenitud creativa y búsqueda constante.

Fechas del "Sale el Sol Tour 2026"

MAYO

15/05 – Antel Arena, Montevideo, Uruguay ÚLTIMAS ENTRADAS

20/05 – Movistar Arena, Buenos Aires ÚLTIMAS ENTRADAS

JUNIO

05/06 – Arena Cañaveralejo, Cali, Colombia

06/06 – Plaza de Toros, Manizales, Colombia

09/06 – La Macarena, Medellín, Colombia

12/06 – Movistar Arena, Bogotá, Colombia

OCTUBRE

01/10 – Predio FISA, Bahía Blanca

03/10 – Polideportivo, Mar del Plata

09/10 – Estadio Delmi, Salta

11/10 – Club C. CBA, Tucumán

16/10 – Plaza de la Música, Córdoba

31/10 – Playón Estadio Único, La Plata

NOVIEMBRE