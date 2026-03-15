Fito Páez reunió más de 300 mil personas en show gratuito en el Monumento a la Bandera + Seguir en









El Monumento Nacional a la Bandera no fue solo un escenario, sino el punto de encuentro donde Fito Páez volvió a su ciudad natal en un concierto gratuito y masivo.

Rosario: más de 300 mil personas abrazaron a Fito Páez en un reencuentro histórico en el Monumento a la Bandera.

Más de 300 mil personas asistieron este domingo al concierto gratuito que Fito Páez ofreció frente al Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, en un reencuentro histórico del músico con su ciudad natal que se convirtió en una de las convocatorias culturales más masivas de los últimos años.

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El espectáculo transformó el emblemático escenario rosarino en un punto de encuentro multitudinario donde miles de personas se reunieron para celebrar la música del artista local en una noche marcada por la cultura pública y la fuerte identificación entre el músico y su ciudad.

Fito Páez 4 Previo al inicio del show, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo que “volvió Rosario; y la gente buena volvió a tomar los lugares públicos y a disfrutar la ciudad”, y afirmó que quienes antes miraban a la ciudad “con piedad”, ahora la observan “con mucha admiración”.

El mandatario destacó además que recitales de esa magnitud “no se ven en muchos lugares de la República Argentina” y señaló que la ciudad atraviesa una etapa de recuperación: “La mejor etapa de Rosario es la etapa que viene, no sólo por las obras públicas, sino porque todos nos empezamos a juntar”.

Por su parte, el intendente Pablo Javkin consideró que se trató de “la noche más histórica en cuanto al público” y remarcó que la presencia de Fito Páez representó “un símbolo de lo que Rosario está recuperando”. “La música nos une y une en un momento en que la ciudad volvió”, expresó.

Fito Páez 2 Profeta en su tierra Tras recorrer escenarios internacionales, el músico regresó al sitio donde nació su historia para ofrecer un espectáculo de formato completo. No fue una presentación más, Fito no cobró honorarios para que todas las personas puedan vivir y sentir la ciudad al ritmo de sus canciones. El show fue posible gracias a San Cristóbal Seguros, La Segunda Seguros, Black Room, Holiday Inn, Canut y Quilmes junto al Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario. Fito inició el show con la canción Tema de Piluso y las más de 280 mil personas presentes corearon “Rosario siempre estuvo cerca”; luego realizó un recorrido por sus grandes éxitos, como Tráfico por Katmandú, El Amor Después del Amor, 11 y 6, Yo Vengo a Ofrecer mi Corazón, Fue Amor, La Rueda Mágica, Circo Beat, Brillante sobre el Mic, A rodar mi Vida, Ciudad de Pobres Corazones, Del 63, Mariposa Tecnicolor, entre otros éxitos de su larga carrera. Fito Páez 1