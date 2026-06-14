Los New York Knicks volvieron a la gloria: se consagraron campeones de la NBA tras 53 años

Los neoyorquinos se impusieron en el quinto juego de las Finales, cerraron la serie por 4-1 y conquistó su primer anillo desde 1973. La consagración desató festejos multitudinarios y escenas de euforia en Manhattan.

Los New York Knicks pusieron fin a una espera que parecía interminable. La histórica franquicia neoyorquina derrotó a San Antonio Spurs por 94 a 90 en el quinto partido de las Finales de la NBA y se consagró campeona por primera vez en 53 años.

El triunfo permitió cerrar la serie por 4-1 y devolverle a Nueva York un título que no conseguía desde 1973. Apenas sonó la chicharra final, miles de fanáticos coparon las calles de Manhattan para celebrar una conquista que varias generaciones de seguidores nunca habían visto.

Los Knicks llegaron al quinto encuentro con la ventaja de 3-1 en la serie y la posibilidad de liquidar el campeonato como visitantes. El partido fue parejo y cargado de tensión hasta los minutos finales, pero el conjunto neoyorquino logró sostener la ventaja y aseguró el tercer título de su historia.

La franquicia había atravesado décadas de frustraciones, reconstrucciones fallidas y eliminaciones dolorosas. Sin embargo, esta temporada encontró una identidad sólida y un plantel capaz de competir al máximo nivel para devolver al equipo a la cima del básquet mundial.

Locura en Manhattan

La consagración generó una explosión de alegría en Nueva York. Miles de hinchas se concentraron en Times Square, alrededor del Madison Square Garden y en distintos puntos de Manhattan para celebrar el regreso de los Knicks a la gloria.

Las imágenes mostraron calles colmadas, cánticos, banderas y una fiesta que se extendió durante toda la madrugada. Para muchos aficionados se trató de un momento histórico, ya que la última vez que el equipo había levantado el trofeo de campeón había sido en una época completamente distinta de la NBA.

El fin de una sequía histórica

Los Knicks son una de las franquicias más emblemáticas de la liga, pero también una de las que más había sufrido en las últimas décadas. Desde el campeonato conseguido en 1973, el equipo acumuló decepciones y largos períodos sin protagonismo.

Por eso, la conquista tuvo un valor especial para la ciudad y para una afición que mantuvo su fidelidad incluso en los años más difíciles. El título de 2026 quedará marcado como el final de una de las sequías más extensas entre los equipos históricos del deporte estadounidense.

Un campeonato para recordar

Además del trofeo, la campaña de Nueva York será recordada por la fortaleza mostrada en los momentos decisivos de los playoffs. Los Knicks superaron series exigentes y llegaron a las Finales convencidos de que podían romper una racha de más de medio siglo.

Lo consiguieron en San Antonio y provocaron una celebración que rápidamente se convirtió en noticia mundial. Después de 53 años de espera, los Knicks volvieron a ser campeones de la NBA y Nueva York recuperó uno de los símbolos más importantes de su historia deportiva.