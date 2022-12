FMI: el revalúo inmobiliario tampoco se aplicaría en 2023

El Gobierno está a días de volver a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) los lineamientos de lo que debería ser el cumplimiento de objetivos (no metas) dentro del Facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo pasado. Saben en el Ejecutivo que el 1,9% de déficit fiscal, el 0,9% de emisión monetaria y el incremento de las reservas en no menos de u$s 4.800 millones, son exámenes que habrá que aprobar. Sí o sí. Sin embargo, saben también en el Palacio de Hacienda que otros capítulos, si se cumplieran las tres metas, pueden ser negociables. Dentro de estos se presume en Buenos Aires que el “revalúo inmobiliario” tampoco podrá ser aplicado durante el 2023.